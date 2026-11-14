Día Mundial de la Diabetes: el diagnóstico temprano, clave para prevenir complicaciones

Cada 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes busca visibilizar una enfermedad que afecta a millones de personas y que, en muchos casos, avanza sin presentar síntomas evidentes. Este año, la campaña internacional impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pone el acento en una cuestión central: detectar la enfermedad a tiempo puede evitar complicaciones graves y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

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Bajo el lema «Acción temprana frente a la diabetes», la iniciativa correspondiente al período 2026-2027 plantea la necesidad de fortalecer los controles médicos, facilitar el acceso al diagnóstico y garantizar tratamientos oportunos. El desafío es considerable: más de cuatro de cada diez adultos que viven con diabetes en el mundo desconocen que tienen la enfermedad.

La preocupación no se limita a la cantidad de diagnósticos. La detección tardía también puede generar consecuencias importantes: hasta la mitad de las personas con diabetes tipo 2 ya presenta complicaciones cuando recibe la confirmación médica.

En Argentina, las estimaciones también reflejan la dimensión del problema. De acuerdo con los datos del Atlas 2025 de la Federación Internacional de Diabetes, durante 2024 aproximadamente 4,3 millones de adultos de entre 20 y 79 años tenían diabetes en el país. De ese total, alrededor de 1,26 millones desconocían su diagnóstico.

Esto significa que casi tres de cada diez personas con diabetes en Argentina no sabían que tenían la enfermedad.

El antecedente estadístico nacional más importante es la cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, realizada en 2018 por el Ministerio de Salud y el INDEC. El relevamiento registró que la proporción de personas que declararon tener glucemia elevada o diabetes pasó del 9,8% en 2013 al 12,7% en 2018.

La misma investigación incorporó mediciones bioquímicas y detectó que un 5% de las personas que no declaraban antecedentes de diabetes presentaba valores elevados de glucemia capilar. El resultado evidenció la importancia de los controles para identificar alteraciones que pueden pasar inadvertidas.

Es importante señalar que estos indicadores corresponden a metodologías y períodos diferentes, por lo que no deben compararse como si fueran una misma medición.

Son necesarios los controles para hacer frente a la diabetes

Una enfermedad que puede avanzar sin síntomas

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la manera en que el organismo produce o utiliza la insulina, una hormona fundamental para regular los niveles de glucosa en sangre. Existen diferentes tipos, aunque la diabetes tipo 1 y la tipo 2 concentran gran parte de los diagnósticos.

En la diabetes tipo 2, el organismo desarrolla resistencia a la insulina o no produce suficiente cantidad para mantener los niveles de glucosa dentro de parámetros adecuados. Su evolución puede ser lenta y permanecer inadvertida durante mucho tiempo.

Entre las principales señales de alerta se encuentran:

Sed excesiva y necesidad frecuente de orinar.

Cansancio persistente.

Visión borrosa.

Pérdida de peso sin una causa aparente.

Heridas que tardan en cicatrizar.

La presencia de estos síntomas requiere una consulta médica. Sin embargo, la ausencia de manifestaciones no descarta la enfermedad.

Un análisis de sangre permite evaluar los niveles de glucosa y orientar el diagnóstico. Entre las herramientas utilizadas se encuentran la glucemia en ayunas y la hemoglobina glicosilada, que permite estimar el comportamiento de la glucosa durante los últimos meses.

La necesidad y frecuencia de estos estudios deben determinarse de acuerdo con la edad, los antecedentes y los factores de riesgo de cada persona.

Los avances científicos también abren nuevas posibilidades

El año 2026 estuvo marcado por novedades en el tratamiento y la investigación de la diabetes.

Uno de los cambios más relevantes se relaciona con la disponibilidad de medicamentos de la familia GLP-1. En determinados mercados comenzaron a desarrollarse alternativas más económicas tras el vencimiento de algunas patentes, aunque su aprobación y comercialización dependen de las autoridades sanitarias de cada país.

También avanzaron las investigaciones sobre tratamientos para la diabetes tipo 1. Entre ellos se encuentra el teplizumab, una terapia que puede retrasar la aparición de la enfermedad clínica en personas que atraviesan determinadas etapas tempranas de su desarrollo.

A esto se suman los estudios experimentales con terapias celulares que buscan reemplazar las células responsables de producir insulina. Aunque algunos resultados iniciales son alentadores, todavía existen limitaciones importantes y no constituyen una cura disponible para la población general.

En paralelo, los sensores de monitoreo continuo de glucosa y los sistemas automatizados de administración de insulina continúan transformando el seguimiento de los pacientes. Sin embargo, el acceso a estas tecnologías sigue siendo desigual entre países y sistemas sanitarios.

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El desafío: prevenir complicaciones y garantizar el acceso a la atención

La diabetes no controlada puede afectar progresivamente diferentes órganos. Entre sus consecuencias más importantes se encuentran las enfermedades cardiovasculares, el deterioro de la función renal, los problemas de visión y las lesiones neurológicas.

Por eso, la estrategia internacional no apunta únicamente a aumentar los diagnósticos, sino también a garantizar que las personas reciban atención continua, medicamentos y acompañamiento profesional.

La OMS estableció objetivos sanitarios para 2030 que incluyen lograr que el 80% de las personas con diabetes conozca su diagnóstico, que una proporción similar alcance un buen control de la glucosa y la presión arterial, y que todas las personas con diabetes tipo 1 tengan acceso asequible a insulina y automonitoreo.

En ese escenario, el Día Mundial de la Diabetes 2026 vuelve a instalar una advertencia: no alcanza con tratar la enfermedad cuando aparecen las complicaciones. La detección temprana, la prevención y el acceso a una atención adecuada son fundamentales para reducir su impacto sanitario y social.