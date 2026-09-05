Fruta entera o en jugo: la recomendación de una diabetóloga de Jujuy para evitar picos de azúcar

Los padres pueden pensar que el jugo de fruta es saludable, pero no es un buen sustituto a las frutas frescas y además añade más azúcar y calorías

La fruta es una parte importante de la alimentación, pero la forma de consumirla puede modificar la manera en que su azúcar llega al organismo. La diabetóloga Analía Chacón (MP 2297) explicó por qué es preferible comerla entera en lugar de tomarla exprimida.

Salud. En Argentina se estima que hay 4,3 millones de adultos con diabetes

Según señaló la especialista en diálogo con TodoJujuy , la diferencia principal está en la fibra. Al comer una naranja entera, especialmente en gajos, se conserva este componente y la absorción de los hidratos de carbono se produce de manera más lenta. “Una fruta entera, con toda su fibra y con la cáscara inclusive, como la manzana o la pera, nos ayuda un montón”, explicó Chacón.

Cuando la fruta se exprime, gran parte de la fibra queda afuera. De esta manera, el azúcar llega más rápidamente al organismo y puede generar un aumento brusco de la glucemia. “Si hago jugo una naranja, le saco toda su fibra, la mando ya digerida al intestino y hace picos de azúcar”, señaló la diabetóloga.

La recomendación alcanza a distintos cítricos. “La naranja y cualquier otro cítrico, mejor en gajos”, resumió. También mencionó a las mandarinas y los pomelos entre las frutas que conviene consumir enteras. La excepción planteada por la especialista fue el limón, que puede utilizarse para preparar limonada.

La fibra y su efecto en la absorción del azúcar

Chacón explicó que la fibra forma una especie de red en el intestino que ayuda a ralentizar la absorción de los hidratos de carbono. Esto permite que el azúcar de la fruta no llegue tan rápidamente a la sangre.

Por ese motivo, el efecto de comer una fruta no es el mismo que el de beber su jugo, aunque ambas opciones provengan del mismo alimento.

La diabetóloga aclaró que la fruta continúa siendo una alternativa saludable. Su recomendación no apunta a eliminarla de la alimentación, sino a priorizar su consumo entero para conservar la fibra y aprovechar mejor sus propiedades.

En el caso de personas con diabetes, prediabetes o alteraciones de la glucemia, la alimentación debe adecuarse a las indicaciones del profesional que realiza el seguimiento.