Nutrición simple y para todos: el nuevo contenido que llega a TodoJujuy

TodoJujuy suma a sus redes sociales un nuevo espacio dedicado a la nutrición . La propuesta estará a cargo de Emilse Escalante (MP 202) y buscará acercar información confiable mediante un lenguaje sencillo, lejos de los tecnicismos y las reglas difíciles de aplicar.

“Estamos con un proyecto en redes para educar en nutrición. Me parece una muy buena forma de hacer llegar la información de una manera más copada, que llegue al común de las personas y no tanto con un lenguaje técnico que, por ahí, uno no entiende y prefiere dejar de lado” , explicó la profesional.

A través de distintos contenidos, la nutricionista abordará preguntas habituales, revisará creencias instaladas y ofrecerá herramientas para adaptar la alimentación a la vida cotidiana.

Uno de los primeros temas planteados fue el desayuno y la idea extendida de que todas las personas deben comer apenas comienzan el día. Escalante explicó que no existe un horario universal y que cada alimentación debe organizarse según la rutina y las necesidades individuales. “Por ahí, si no tengo hambre a las siete de la mañana, puedo desayunar a media mañana, cuando recién aparece el apetito”, señaló.

Desde esta mirada, el desayuno no pierde importancia, pero tampoco debe responder a una regla rígida. “Es una herramienta. Es igual de importante que el almuerzo o la merienda”, sostuvo.

El problema, explicó, puede aparecer cuando una persona sale de su casa con apenas un café y un bizcocho, atraviesa toda la jornada laboral sin volver a comer y llega al almuerzo con hambre acumulada. “Lo más importante es entender que la alimentación se adapta a cada persona, a cada rutina y a cada contexto. No todas las personas tenemos las mismas necesidades”, remarcó Escalante.

Mitos, hábitos y alimentación infantil

El nuevo espacio también pondrá el foco en hábitos incorporados desde la infancia. La nutricionista mencionó el consumo frecuente de jugos y productos empaquetados, una costumbre que durante años fue considerada saludable o necesaria para comenzar el día.

Escalante señaló que actualmente se conoce con mayor claridad el contenido de azúcar y aditivos de muchos de estos productos, especialmente aquellos destinados a los niños.

Como alternativas, propuso volver a preparaciones sencillas realizadas en casa y mencionó opciones como yogur con fruta y granola. También destacó la importancia de acompañar la alimentación con movimiento y reducir el tiempo que los chicos pasan frente a las pantallas.

Estos y otros temas formarán parte de los nuevos contenidos de nutrición que podrán encontrarse en las redes de TodoJujuy.