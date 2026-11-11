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11 de noviembre de 2026 - 12:36
Jujuy.

Decretaron asueto administrativo para el personal de Salud el 20 de noviembre

El Gobierno de Jujuy dispuso asueto para los trabajadores de Salud por el Día de la Sanidad Estatal. Se mantendrán las guardias y servicios esenciales

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Decretaron asueto administrativo para el personal de Salud el 20 de noviembre

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La disposición fue oficializada mediante el Decreto N° 6219-S y alcanza a los trabajadores estatales que prestan servicios en las distintas áreas del sistema público de salud provincial.

El objetivo de la medida es reconocer la tarea que desempeña el personal sanitario en la atención y asistencia de la población jujeña.

Cómo funcionarán los servicios de salud durante el asueto

A pesar de la jornada de asueto, el Gobierno provincial dispuso que se garantice la continuidad de las prestaciones indispensables para la comunidad.

En este sentido, el Ministerio de Salud deberá organizar los recursos humanos y operativos necesarios para mantener el funcionamiento de las guardias y los servicios sanitarios esenciales.

De esta manera, los establecimientos de salud deberán asegurar la cobertura de las necesidades urgentes de la población durante el viernes 20 de noviembre.

Qué establece el decreto provincial

El Decreto N° 6219-S también contempla una condición para los trabajadores alcanzados por el beneficio.

Según establece la normativa, el personal que goce de este asueto no tendrá derecho a un nuevo receso laboral por otra conmemoración similar destinada al resto de los agentes de la Administración Pública provincial.

La disposición busca establecer un criterio específico para el personal sanitario, en el marco de las distintas fechas conmemorativas del sector público.

Reconocimiento a los trabajadores de Salud

El Día de la Sanidad Estatal es una fecha destinada a reconocer la labor de los trabajadores que integran el sistema público de salud.

Con esta medida, el Gobierno de Jujuy adhiere a la conmemoración y destaca el trabajo cotidiano de quienes cumplen funciones en hospitales, centros de salud y otras dependencias sanitarias de la provincia.

El asueto será el viernes 20 de noviembre y estará destinado exclusivamente al personal comprendido en el decreto, mientras que las guardias y los servicios esenciales deberán mantenerse operativos.

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