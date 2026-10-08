Podólogas jujeñas advierten sobre los riesgos del pie diabético: cómo prevenir lesiones

El cuidado de los pies en personas con diabetes es fundamental para prevenir heridas, infecciones y complicaciones que pueden llegar hasta una amputación. Las podólogas Ilda Cruz (MP 016) e Ivana Huerta (MP 036) explicaron cuáles son los principales riesgos del pie diabético, cómo prevenir lesiones y por qué es importante realizar controles periódicos.

Las especialistas destacaron el papel de la podología en la prevención y el tratamiento de diferentes afecciones de los pies. Esta disciplina se ocupa de su cuidado y salud, desde problemas frecuentes como las uñas encarnadas hasta situaciones que requieren especial atención, como las lesiones en pacientes con diabetes.

Las profesionales explicaron que tener diabetes no significa necesariamente desarrollar pie diabético. Sin embargo, advirtieron que la falta de controles y cuidados puede favorecer la aparición de complicaciones con el paso del tiempo. Por eso, remarcaron la importancia de seguir las indicaciones del médico de cabecera, realizar los chequeos correspondientes y controlar diariamente los niveles de glucemia.

Uno de los principales riesgos es la pérdida de sensibilidad en los pies, que puede provocar que una persona no advierta una pequeña herida o lesión. En estos casos, una lastimadura que parece menor puede agravarse si no recibe atención a tiempo.

Las podólogas señalaron que algunas lesiones pueden avanzar hasta provocar necrosis del tejido y, en situaciones graves, derivar en una posible amputación.

También explicaron que reciben pacientes que llegan al consultorio cuando la lesión ya está avanzada y necesitan una derivación urgente a una guardia médica.

Cómo deben cuidar sus pies las personas con diabetes

Una de las principales recomendaciones es revisar los pies todos los días, incluso cuando no exista dolor ni una molestia evidente.

Las especialistas explicaron que esta evaluación permite detectar pequeñas heridas, ampollas u otras alteraciones que podrían pasar inadvertidas debido a la pérdida de sensibilidad. Para realizarla, recomendaron mantener una buena higiene, secar correctamente los pies y observar toda su superficie.

En caso de tener dificultades para ver determinadas zonas, se puede utilizar un espejo o solicitar ayuda a un familiar. Esta rutina es especialmente importante porque una lesión puede desarrollarse sin que la persona la perciba inmediatamente.

Por qué es importante acudir a un podólogo

Cruz y Huerta remarcaron que la atención podológica no se limita a una cuestión estética, sino que cumple una función en la prevención y el cuidado de la salud.

Uno de los problemas que observan con frecuencia es el corte incorrecto de las uñas, que puede favorecer la aparición de uñas encarnadas. Según explicaron, las uñas deben cortarse de manera recta, evitando los cortes curvos que pueden generar complicaciones.

También advirtieron sobre los riesgos de intentar solucionar estos problemas mediante remedios caseros o procedimientos encontrados en redes sociales. Entre los ejemplos mencionaron el uso de vinagre, bicarbonato y otros productos que algunos pacientes aplican para tratar hongos en las uñas sin consultar previamente con un profesional.

Las especialistas insistieron en la importancia de recibir una evaluación adecuada y evitar manipulaciones que puedan agravar una lesión.

Cuándo una lesión requiere atención urgente

Las podólogas relataron que, en algunas oportunidades, los pacientes llegan por una aparente uña encarnada, pero durante la evaluación descubren una lesión que necesita atención médica inmediata.

En esas situaciones, explicaron, corresponde derivar al paciente a una guardia y no continuar con un procedimiento podológico habitual. Por eso, destacaron que las personas con diabetes deben prestar especial atención a cualquier cambio en sus pies y no esperar a sentir dolor para consultar.

Finalmente, recordaron que la prevención, los controles médicos y la revisión diaria de los pies son medidas importantes para reducir el riesgo de complicaciones asociadas al pie diabético.