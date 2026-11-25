La ANMAT prohibió un aerosol de uso deportivo y un medicamento para la diabetes por riesgos cardiovasculares.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) dispuso la prohibición en todo el territorio argentino de un aerosol destinado a la práctica deportiva que carecía de habilitación sanitaria . Además, ordenó interrumpir la producción, el ingreso al país y la venta de rosiglitazona.

Se trata de un medicamento oral utilizado para tratar la diabetes que cuenta con antecedentes asociados a posibles complicaciones cardiovasculares . Las dos disposiciones fueron oficializadas mediante su publicación en el Boletín Oficial y rigen en todo el país.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición 7556/2026 , la restricción sobre el producto denominado “ SPRAY FRIO – GMP – Industria Argentina – cont. neto 440 ml” se inició a partir de una presentación que alertó sobre su comercialización a través de páginas de Internet y una plataforma digital de compraventa.

La prohibición comprende la totalidad de las partidas disponibles y responde a que el aerosol no contaba con documentación sanitaria que acreditara las condiciones de fabricación, sus componentes, la seguridad de uso y la posibilidad de seguir su recorrido comercial. El artículo fue localizado por las autoridades durante un procedimiento de fiscalización en un depósito de MDF S.R.L. , en Rosario , una empresa dedicada a la venta de insumos deportivos .

Como parte de las disposiciones adoptadas, el organismo sanitario no solo impidió que el aerosol continuara comercializándose, sino que además inhabilitó a la firma para distribuir y vender productos médicos entre distintas jurisdicciones del país. A su vez, dispuso iniciar procedimientos administrativos por posibles infracciones sanitarias contra MDF S.R.L. y Jorge Omar Kazlauskas, identificado en el expediente como el responsable de suministrar el artículo.

La investigación se puso en marcha a partir de una notificación enviada por el Departamento de Autorización de Comercialización y/o Uso de Productos Médicos del Instituto Nacional de Productos Médicos. La advertencia surgió a raíz de la detección de publicaciones y ofertas en Internet de un aerosol comercializado bajo el nombre de “Spray frío GMP/DF”.

Cómo comenzó la investigación

Como consecuencia de la presentación recibida, agentes del Departamento de Control de Mercado llevaron adelante un procedimiento de fiscalización amparado en la Orden 2026/1748-DVS-498. El operativo tuvo lugar en el inmueble situado en Amenábar 934, en Rosario, donde funciona MDF S.R.L. Según detalla la resolución, el establecimiento dispone de autorización municipal para operar, pero no cuenta con los permisos correspondientes de las autoridades sanitarias.

Durante el relevamiento de uno de los espacios de almacenamiento, los funcionarios identificaron distintos artículos destinados a la práctica de deportes y actividades físicas, entre ellos pesas de mano, barras y elementos utilizados en diferentes disciplinas.

En el lugar, los inspectores contabilizaron 31 envases del aerosol “SPRAY FRIO – GMP – Industria Argentina”, cada uno con una capacidad de 440 mililitros y una fecha de vencimiento establecida para diciembre de 2028.

Al revisar el etiquetado, advirtieron que los recipientes carecían de datos fundamentales, como la identificación de la partida, la razón social del fabricante o del importador responsable en Argentina y los correspondientes números de habilitación sanitaria.

Estas omisiones impiden comprobar si el producto atravesó los procesos de fabricación y fiscalización exigidos para su comercialización como artículo de uso médico.

Las irregularidades que encontraron los inspectores

La encargada de MDF S.R.L. declaró ante los inspectores que la compañía había comercializado el aerosol mediante distintos canales de venta por Internet hasta el 10 de septiembre de 2026. Según precisó, los anuncios publicados en la plataforma de compraventa habían sido eliminados previamente, luego de que se detectara que el establecimiento no disponía de los permisos exigidos para ofrecer ese artículo.

En cuanto al origen de la mercadería, la representante de la firma rosarina sostuvo que la elaboración del producto estaba a cargo de la empresa perteneciente a Jorge Omar K., radicada en Lanús, provincia de Buenos Aires. Para acreditar esa operación, presentó una factura de tipo A, fechada el 15 de mayo de 2026, en la que se consignaba la compra de unidades bajo la descripción de «aerosol gasificado».

De acuerdo con lo asentado en las actuaciones, MDF S.R.L. recibía el aerosol en condiciones de producto terminado, mientras que el proveedor le añadía la identificación comercial GMP por solicitud de la firma distribuidora.

Por otra parte, la compañía admitió que el artículo no disponía de las habilitaciones sanitarias correspondientes y aseguró que no sabía que debía contar con esos permisos para su venta. Asimismo, se comprometió a eliminar sin demora los avisos que todavía permanecían publicados en su página web, correspondientes al producto identificado como “Spray Frío GMP x 440 ml”.

La ANMAT prohibió la venta de una serie de cremas faciales y los cosméticos de cuatro marcas.

Qué declaró la empresa investigad

Durante el operativo, los agentes retiraron uno de los envases para utilizarlo como muestra de análisis. En tanto, los otros 30 aerosoles quedaron sujetos a una restricción preventiva que impide su utilización, venta o distribución. La mercadería fue resguardada dentro de un embalaje cerrado, debidamente rotulado y firmado por los inspectores, y permaneció bajo la responsabilidad de la empresa fiscalizada hasta que el organismo sanitario de la provincia resuelva qué hacer con ella.

Posteriormente, en el marco de la Orden de Inspección 2026/1843-DVS-534, el personal de fiscalización se trasladó hasta la dirección de Lanús que figuraba en el comprobante comercial. En el lugar fueron recibidos por Santiago K., hijo del propietario, quien explicó que su padre no se encontraba allí.

Además, señaló que la actividad del establecimiento consiste en la distribución de diferentes productos, entre ellos el aerosol investigado, aunque aclaró que no intervienen en su proceso de fabricación. El hombre tampoco logró brindar precisiones adicionales acerca del funcionamiento del negocio.

Tras realizar las verificaciones correspondientes, la Dirección de Gestión de Información Técnica de la ANMAT comunicó que no halló ningún registro del producto identificado como “SPRAY FRIO GMP” en el Registro de Especialidades Medicinales. Además, confirmó que tampoco figuraba una autorización vigente para una compañía bajo la denominación GMP.

Por otra parte, el organismo indicó que Jorge Omar K. no contaba con habilitaciones registradas a su nombre para desarrollar actividades comprendidas dentro de los rubros fiscalizados. Entre ellos se encuentran la elaboración y comercialización de especialidades medicinales, la producción e importación de productos médicos, las operaciones comerciales entre distintas jurisdicciones, la distribución de medicamentos y la prestación de servicios como operador logístico, entre otras prestaciones sujetas a regulación sanitaria.

En función de las irregularidades detectadas, se dispuso la apertura de un procedimiento administrativo sanitario contra MDF S.R.L., ante la sospecha de que la compañía almacenaba y vendía un producto médico que no contaba con inscripción oficial, además de llevar adelante operaciones alcanzadas por los controles de las autoridades sanitarias sin disponer de la autorización exigida.

Los operativos en Lanús y las medidas adoptadas

En cuanto a las vías de impugnación, las empresas involucradas tendrán la posibilidad de cuestionar la resolución mediante un recurso de reconsideración, dentro de los 20 días hábiles administrativos, o presentar uno de alzada en un plazo de 30 días hábiles administrativos. Asimismo, podrán acudir a la Justicia para iniciar una acción judicial, siempre que lo hagan dentro de los 180 días hábiles judiciales posteriores a la notificación.

En otra medida, mediante la Disposición 7557/2026, la ANMAT determinó prohibir en todo el territorio argentino la producción, el ingreso al país, la venta y la utilización de rosiglitazona. La restricción alcanza tanto al principio activo farmacéutico como a la totalidad de los medicamentos que lo incorporen en su composición, ya sea de manera individual o asociado con otras sustancias.

La medida fue adoptada luego de que se reevaluara la seguridad de la rosiglitazona, teniendo en cuenta información surgida de experiencias en otros países y registros de vigilancia de medicamentos. De acuerdo con las conclusiones examinadas por el organismo, el fármaco continúa presentando posibles efectos adversos sobre el sistema cardiovascular y no se encontraron alternativas complementarias capaces de disminuir esos peligros de manera adecuada.

La regulación comenzará a regir el día posterior a su publicación en el Boletín Oficial. Desde ese momento, la ANMAT dejará de recibir solicitudes de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales para aquellos productos que incluyan este principio activo.

El organismo advirtió que aplicará medidas punitivas contra quienes no respeten lo establecido en la resolución. Las consecuencias previstas están respaldadas por la Ley 16.463 y el Decreto 341/92, normativas que establecen los mecanismos de control sobre medicamentos y otros artículos relacionados con el ámbito sanitario.

La rosiglitazona quedó prohibida en todo el país

La ANMAT dejó sin efecto los permisos de venta y los registros correspondientes a la totalidad de los certificados activos de medicamentos que contienen rosiglitazona. Además, instruyó a los laboratorios responsables de esos productos a retirarlos del mercado sin demora y comunicar al Instituto Nacional de Medicamentos qué medidas implementaron para demostrar que acataron la disposición.

Según precisó la Dirección de Gestión de Información Técnica, en una comunicación elaborada durante 2026 figuraba en el Registro de Especialidades Medicinales un fármaco cuyo principio activo era la rosiglitazona. El producto identificado es GLIMIDE 8 MG, inscripto con el certificado N.° 48.816 y perteneciente a Laboratorio Beta S.A.

El documento técnico mencionado en la resolución detalló que se trataba de un medicamento en formato de comprimidos recubiertos de 8 miligramos, cuya presentación comercial correspondía a envases tipo blíster con 30 unidades.

Como parte de los antecedentes en el país, se registra que ya se habían retirado del circuito comercial medicamentos originales que incluían este mismo principio activo. El laboratorio responsable de esas autorizaciones había dejado de vender en el mercado argentino tanto las formulaciones de rosiglitazona como único componente como aquellas que la combinaban con metformina.

Los antecedentes internacionales

Por su parte, el Departamento de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgo preparó un análisis destinado a evaluar el balance entre las ventajas terapéuticas y los posibles efectos adversos de la rosiglitazona.

Para elaborar el informe se consideraron las sugerencias formuladas por la Red de Puntos Focales de Farmacovigilancia de las Américas, que había advertido sobre la necesidad de reconsiderar la continuidad de este principio activo en el mercado ante el riesgo de que provocara complicaciones en el sistema cardiovascular.

Asimismo, la resolución detalla que autoridades sanitarias de países contemplados en el Anexo I del Decreto 150/92 dispusieron la eliminación del medicamento de sus mercados, en línea con los criterios establecidos por los organismos europeos. También menciona que entidades regulatorias latinoamericanas resolvieron interrumpir la vigencia de sus registros sanitarios tras evaluar los datos sobre la seguridad y la efectividad del fármaco que habían sido difundidos en Europa.

Durante el proceso de análisis, la ANMAT recurrió a VigiBase, el registro internacional de notificaciones que está bajo la administración del Uppsala Monitoring Centre, institución que colabora con el Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos. Para llevar adelante la consulta, utilizó el sistema informático VigiLyze.

La búsqueda arrojó 93.204 notificaciones vinculadas con la rosiglitazona en ese repositorio de alcance mundial, que contiene más de 40 millones de registros. De los casos detectados, aproximadamente el 70% fue clasificado dentro del grupo de “Trastornos Cardíacos”.

Entre los efectos secundarios que aparecieron con más recurrencia en esa categoría se encontraron los infartos de miocardio y los cuadros de insuficiencia cardíaca congestiva. Si bien la resolución no atribuye de manera directa cada uno de los episodios informados al consumo del medicamento, sí contempla estas notificaciones como parte de la evaluación oficial de los riesgos asociados a este principio activo.