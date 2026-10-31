Zapla ganó en Palpalá y es el primer semifinalista del Regional Amateur

PH: Prensa Zapla

Altos Hornos Zapla se clasificó a las semifinales del Torneo Regional Amateur tras vencer por 1 a 0 a Sportivo Alberdi en el estadio Emilio Fabrizzi, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Región Norte.

El único gol del encuentro lo convirtió Julio César Cáceres, a los 15 minutos del primer tiempo. Con esta victoria, el equipo dirigido por Martos cerró la serie con un global de 2 a 0 y se convirtió en el primer semifinalista del certamen.

Quién será el próximo rival de Zapla PH: Prensa Zapla El conjunto de Palpalá ahora espera conocer a su rival en semifinales, que saldrá del enfrentamiento entre Atlético San Pedro y Talleres de Perico.

Ambos equipos igualaron 1 a 1 en el partido de ida, por lo que la serie permanece abierta.

De esta manera, Zapla dio un paso más en su objetivo de avanzar en el Regional Amateur y mantiene viva la ilusión de pelear por el ascenso.

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