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31 de octubre de 2026 - 10:58
Deportes.

Zapla ganó en Palpalá y es el primer semifinalista del Regional Amateur

El Merengue venció 1 a 0 a Sportivo Alberdi en el Emilio Fabrizzi y cerró la serie con un global de 2 a 0. Ahora espera por Atlético San Pedro o Talleres de Perico.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
PH: Prensa Zapla

PH: Prensa Zapla

El único gol del encuentro lo convirtió Julio César Cáceres, a los 15 minutos del primer tiempo. Con esta victoria, el equipo dirigido por Martos cerró la serie con un global de 2 a 0 y se convirtió en el primer semifinalista del certamen.

Quién será el próximo rival de Zapla

PH: Prensa Zapla

PH: Prensa Zapla

El conjunto de Palpalá ahora espera conocer a su rival en semifinales, que saldrá del enfrentamiento entre Atlético San Pedro y Talleres de Perico.

Ambos equipos igualaron 1 a 1 en el partido de ida, por lo que la serie permanece abierta.

De esta manera, Zapla dio un paso más en su objetivo de avanzar en el Regional Amateur y mantiene viva la ilusión de pelear por el ascenso.

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