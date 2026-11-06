Rusherking contó cómo lo afectó la exposición durante su romance con la China Suárez

Rusherking recordó el peor momento que vivió durante su relación con la China Suárez.

Rusherking participó este jueves del programa Otro día perdido ( eltrece ), donde recordó uno de los períodos que mayor exposición pública le dio: los doce meses que mantuvo una relación con la China Suárez . Al repasar aquella experiencia, reconoció que atravesó momentos que le resultaron especialmente difíciles .

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En diálogo con Mario Pergolini , el músico, que se instaló en Buenos Aires después de llegar desde Santiago del Estero y se describió como alguien de perfil reservado, contó que jamás pensó que su noviazgo con la actriz despertaría tanto interés . “¡Qué mierda cuando se te viene todo ese mundo encima !”, expresó al recordar el impacto que tuvo aquella etapa.

El artista señaló que no le molestaba tanto que se difundieran rumores o datos incorrectos, sino la presión que implicaba tener periodistas esperándolo cada vez que cruzaba la puerta de su casa.

"ME FUI MUNDIAL": Rusher explicó la famosa frase que se volvió viral cuando se conoció su romance con la China Suárez: "Con mi grupo de amigos usábamos esa frase. Quedé como un bananita".#OtroDíaPerdido https://t.co/Dvcp0W6XR6

“Yo puedo bancar que digan una mentira, lo que quieras. El problema era que vos salías de tu casa , yo salía en pantuflas, y tenía al reportero, al pelado con la cámara acá y el otro acá con el micrófono, y me quería morir ”, relató.

Y cerró su reflexión: “Los que son malos te preguntan la mayor pavada del mundo para que vos respondas la mayor pavada del mundo también”.

“Me fui mundial”: Rusherking recordó la frase que marcó su romance con la China Suárez

En el tramo final de la charla, Rusherking volvió sobre la expresión que quedó asociada a su romance con la China Suárez: “Me fui mundial”. Se trató de la inesperada respuesta que le dio a un periodista cuando lo interceptó para consultarle por su vínculo sentimental con la exintegrante de Casi Ángeles.

“Después de decir eso, me metí en mi casa y me quería morir. Pensaba cómo nadie me cuidó antes de decirlo. Con mi grupo de amigos usábamos esa frase, era como decir ‘acá la rompí’”, recordó.

Más adelante, al recordar aquel episodio, reflexiono sobre las repercusiones que generaron sus palabras: “No fue tan grave, pero quedé como un bananita”. Sin embargo, Pergolini le dio un consuelo: “Si no sos banana a los 20 años... ¿cuándo?”.