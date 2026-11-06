viernes 06 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de noviembre de 2026 - 14:18
Espectáculos.

Rusherking contó cómo lo afectó la exposición durante su romance con la China Suárez

El cantante recordó los momentos más difíciles que atravesó mientras estaba en pareja con la actriz y habló de la presión que sentía al salir de su casa.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Rusherking recordó el peor momento que vivió durante su relación con la China Suárez.

Rusherking recordó el peor momento que vivió durante su relación con la China Suárez.

Rusherking participó este jueves del programa Otro día perdido (eltrece), donde recordó uno de los períodos que mayor exposición pública le dio: los doce meses que mantuvo una relación con la China Suárez. Al repasar aquella experiencia, reconoció que atravesó momentos que le resultaron especialmente difíciles.

Lee además
La inesperada reacción de la China Suárez a la parodia que hizo Pablito Castillo del polémico video con Mauro Icardi.
Espectáculos.

La China Suárez reaccionó a la parodia de Pablito Castillo sobre su video con Icardi
Pampita compartió una foto de la China Suárez por error: el posteo que eliminó a los pocos segundos.
Espectáculos.

Pampita y un insólito error en Instagram: posteó una foto de la China Suárez y la eliminó

En diálogo con Mario Pergolini, el músico, que se instaló en Buenos Aires después de llegar desde Santiago del Estero y se describió como alguien de perfil reservado, contó que jamás pensó que su noviazgo con la actriz despertaría tanto interés. “¡Qué mierda cuando se te viene todo ese mundo encima!”, expresó al recordar el impacto que tuvo aquella etapa.

El artista señaló que no le molestaba tanto que se difundieran rumores o datos incorrectos, sino la presión que implicaba tener periodistas esperándolo cada vez que cruzaba la puerta de su casa.

“Yo puedo bancar que digan una mentira, lo que quieras. El problema era que vos salías de tu casa, yo salía en pantuflas, y tenía al reportero, al pelado con la cámara acá y el otro acá con el micrófono, y me quería morir”, relató.

Y cerró su reflexión: “Los que son malos te preguntan la mayor pavada del mundo para que vos respondas la mayor pavada del mundo también”.

“Me fui mundial”: Rusherking recordó la frase que marcó su romance con la China Suárez

En el tramo final de la charla, Rusherking volvió sobre la expresión que quedó asociada a su romance con la China Suárez: “Me fui mundial”. Se trató de la inesperada respuesta que le dio a un periodista cuando lo interceptó para consultarle por su vínculo sentimental con la exintegrante de Casi Ángeles.

“Después de decir eso, me metí en mi casa y me quería morir. Pensaba cómo nadie me cuidó antes de decirlo. Con mi grupo de amigos usábamos esa frase, era como decir ‘acá la rompí’”, recordó.

Más adelante, al recordar aquel episodio, reflexiono sobre las repercusiones que generaron sus palabras: “No fue tan grave, pero quedé como un bananita”. Sin embargo, Pergolini le dio un consuelo: “Si no sos banana a los 20 años... ¿cuándo?”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La China Suárez reaccionó a la parodia de Pablito Castillo sobre su video con Icardi

Pampita y un insólito error en Instagram: posteó una foto de la China Suárez y la eliminó

Aseguran que la China Suárez iba a ver a otro jugador cuando conoció a Icardi

El Festival de Cine de Mar del Plata arrancó su 41° edición con una preventa récord y 40 funciones completas

Alex Caniggia estalló contra Mariana Nannis y aseguró que no quiere volver a verla

Lo que se lee ahora
La relación entre Alex Caniggia y Mariana Nannis atraviesa un nuevo enfrentamiento público video
Espectáculos.

Alex Caniggia estalló contra Mariana Nannis y aseguró que no quiere volver a verla

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Ingreso a primer año 2027: el viernes 6 de noviembre se conocerán las vacantes
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: hoy se conocerán las las vacantes asignadas

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy (imagen realizada por TodoJujuy con IA)
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: ya está el listado oficial de asignación de vacantes

Nuevo aumento de combustibles en Jujuy: la Súper llegó a $2.289
Jujuy.

Nuevo aumento de combustibles en Jujuy: la Súper llegó a $2.289

El papa León XIV en Uruguay.
EN VIVO.

El papa León XIV habla en Uruguay: "La soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser profundas"

Tareas de Defensa Civil en el arroyo Las Martas. video
Fenómeno.

El Niño en Jujuy: ante posibles lluvias intensas, realizan tareas preventivas en el arroyo Las Martas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel