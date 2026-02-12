jueves 12 de febrero de 2026

12 de febrero de 2026 - 12:23
Espectáculos.

Otra baja en Los Palmeras: Marcos Camino confirma su salida del icónico conjunto

La emblemática banda santafesina, Los Palmeras, suma otra baja; Marcos Camino se despide y expresa gratitud al público.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Marcos Camino deja Los Palmeras

Marcos Camino deja Los Palmeras

Marcos Camino deja Los Palmeras tras la salida de Cacho Deicas&nbsp;

Marcos Camino deja Los Palmeras tras la salida de Cacho Deicas 

Otra etapa se cierra en la historia de Los Palmeras, la emblemática banda de cumbia santafesina, luego de que Marcos Camino anunciara su salida del grupo. La noticia fue confirmada este jueves mediante un comunicado oficial difundido por el propio músico y replicado por medios especializados, provocando preocupación entre seguidores acerca del rumbo que tomará la legendaria formación.

Lee además
Cazzu estrena Jujuy estrellado 
Estreno.

Cazzu lanza "Jujuy estrellado": cuándo se estrena y cómo escuchar la nueva canción
Shakira ofrecerá en mayo un concierto gratuito en la playa brasileña de Copacabana.  
Mundo musical.

Shakira dará un show gratis en Río de Janeiro en mayo

Camino, integrante histórico de la banda, expresó en su comunicado que la decisión responde a motivos personales y profesionales, y agradeció profundamente la intensa relación artística y humana que mantuvo durante años con el grupo y su público. “Agradezco infinitamente todo lo vivido en estos años con Los Palmeras, su música y su gente siempre tendrán un lugar muy especial en mi corazón”, afirmó el músico en su mensaje de despedida.

Con su salida, la banda referente de la cumbia santafesina desde los años ’70, enfrenta ahora un escenario de reorganización artística. El propio comunicado señaló que la banda continúa con sus proyectos y presentaciones programadas, aunque no detalló cómo se reconfigurará su plantel de músicos tras la partida de Camino.

Los Palmeras
Marcos Camino deja Los Palmeras tras la salida de Cacho Deicas

Marcos Camino deja Los Palmeras tras la salida de Cacho Deicas

La noticia generó múltiples reacciones en redes sociales y entre fanáticos de distintas generaciones. Para muchos seguidores, la salida de Camino representa otra “baja significativa” en la trayectoria de una banda que ha sabido conquistar audiencias tanto en el interior como en grandes escenarios del país.

Durante la vasta trayectoria de Los Palmeras, Camino formó parte de numerosas producciones discográficas, giras y presentaciones masivas que marcaron época dentro del género popular. Su impronta musical quedó registrada en temas que perduran en la memoria colectiva de quienes siguieron el desarrollo de la agrupación a lo largo de las décadas.

Pese a que el comunicado oficial no adelantó nombres sobre posibles reemplazos o cambios en la formación, desde el entorno de la banda aseguraron que “el proyecto continúa, con el mismo compromiso hacia sus seguidores y con las presentaciones que ya estaban agendadas para el año”. Esta postura busca transmitir tranquilidad sobre la continuidad del grupo en la escena musical.

El futuro de “Los Palmeras”

La partida de Camino se suma a otras transiciones que han atravesado Los Palmeras en los últimos años, en un contexto donde las agrupaciones de larga trayectoria ajustan su conformación ante los desafíos artísticos y personales de sus integrantes. En este caso, la despedida fue marcada por un tono de respeto y gratitud mutua, sin espíritu de conflicto, aunque con la inevitable nostalgia que acompaña el fin de una etapa.

Los fanáticos ahora aguardan novedades sobre cómo se reconfigurará la banda y qué músicos podrían incorporarse para seguir la historia de una de las formaciones más representativas de la cumbia santafesina.

