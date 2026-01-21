El cantante de cuarteto que manifestó ser profesional y hoy brilla en todo el país

Fernando Olmedo, voz del grupo de cuarteto Desakata2, reveló las manifestaciones que escribió a mano a los 15 años, soñando con ser cantante para alegrar a los demás. Hoy, con su banda entre las más escuchadas del cuarteto, celebra cómo esos deseos se cumplieron con creces durante una visita a un programa de TV.
El pasado martes, Desakata2 visitó los estudios de Seguimos en El Doce para anticipar su show número 20 en Plaza de la Música, entre fiesta cuartetera, sorteos millonarios y retos virales. Fer Olmedo y Joaco Martín revivieron fotos de 2016, recordando sus inicios humildes en barrio Alberdi, sumandose al trend de las redes sociales de compartir momentos de hace 10 años atrás.
De mesero a estrella: las frases que cambiaron su destino
Fer contó que trabajaba con su papá en un bar y tomaba clases de canto como hobby, sin éxito en audiciones para bandas locales. Sin embargo, persistía anotando sus anhelos en una hoja como forma de manifestación.
"Quiero que mi familia viva bien y poder darle una buena educación a mis hijos".
"Quiero ser un cantante profesional para poder llevar felicidad a la gente y alegría a los que me escuchen".
Gratitud total: "Se cumplió multiplicado por diez"
Emocionado en el programa, Fer reflexionó sobre su presente exitoso y agradeció: "Todo lo que escribí se cumplió y multiplicado por diez". La historia inspiró a todos, mostrando el poder de los sueños escritos en la trayectoria de Desakata2.