miércoles 21 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de enero de 2026 - 20:29
Sueños.

El cantante de cuarteto que manifestó ser profesional y hoy brilla en todo el país

De sueños escritos a la cima del cuarteto: la confesión emotiva de uno de los cantantes que emocionó a todos con sus manifestaciones.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Fer Olmedo, uno de los cantantes de Desakta2.&nbsp;

Fer Olmedo, uno de los cantantes de Desakta2. 

Fernando Olmedo, voz del grupo de cuarteto Desakata2, reveló las manifestaciones que escribió a mano a los 15 años, soñando con ser cantante para alegrar a los demás. Hoy, con su banda entre las más escuchadas del cuarteto, celebra cómo esos deseos se cumplieron con creces durante una visita a un programa de TV.

Lee además
Conmoción por la muerte de un reconocido cantante de cuarteto
Duelo.

Gran conmoción por la muerte de un reconocido cantante de cuarteto
Un hurto registrado en Córdoba impacta a los seguidores del músico cordobés.
Córdoba.

Robaron la peluca del maniquí que homenajea a la Mona Jiménez en el Museo del Cuarteto

El pasado martes, Desakata2 visitó los estudios de Seguimos en El Doce para anticipar su show número 20 en Plaza de la Música, entre fiesta cuartetera, sorteos millonarios y retos virales. Fer Olmedo y Joaco Martín revivieron fotos de 2016, recordando sus inicios humildes en barrio Alberdi, sumandose al trend de las redes sociales de compartir momentos de hace 10 años atrás.

De mesero a estrella: las frases que cambiaron su destino

Fer contó que trabajaba con su papá en un bar y tomaba clases de canto como hobby, sin éxito en audiciones para bandas locales. Sin embargo, persistía anotando sus anhelos en una hoja como forma de manifestación.

  • "Quiero que mi familia viva bien y poder darle una buena educación a mis hijos".

  • "Quiero ser un cantante profesional para poder llevar felicidad a la gente y alegría a los que me escuchen".

FER OLMEDO - HISTORIA DE IG

Gratitud total: "Se cumplió multiplicado por diez"

Emocionado en el programa, Fer reflexionó sobre su presente exitoso y agradeció: "Todo lo que escribí se cumplió y multiplicado por diez". La historia inspiró a todos, mostrando el poder de los sueños escritos en la trayectoria de Desakata2.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gran conmoción por la muerte de un reconocido cantante de cuarteto

Robaron la peluca del maniquí que homenajea a la Mona Jiménez en el Museo del Cuarteto

Hoy es el Día del Cuarteto: un repaso por los ídolos del género que hicieron bailar al país

El cuarteto hace historia: la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad

La cantante Hilary Duff regresó a los escenarios con un esperado concierto en Londres

Lo que se lee ahora
La cantante Hilary Duff volvió a los escenarios y dio su primer show en más de 10 años. video
Mundo musical.

La cantante Hilary Duff regresó a los escenarios con un esperado concierto en Londres

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Lluvia en Jujuy
SMN.

Renuevan el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Paso de Jama video
Atención.

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

Un ciclón azotó Sicilia, provocó evacuaciones y escenas de caos en zonas costeras.
Italia.

Un violento ciclón golpeó Sicilia y obligó a evacuar zonas costeras

Más de 15 gatos sobreviven por solidaridad de los vecinos. Su dueña los abandonó a su suerte
Solidaridad.

Abandono animal: Se fue y dejó a más de 15 gatos que sobreviven por solidaridad de los vecinos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel