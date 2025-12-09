El cuarteto hace historia: la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad El cuarteto hace historia: la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad

El cuarteto, ese ritmo nacido en Córdoba que llena bailes, plazas, estadios y corazones desde hace más de ocho décadas, acaba de alcanzar su mayor consagración internacional: la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad, un reconocimiento que coloca a la música popular argentina en el escenario global como nunca antes.

cuarteto El cuarteto hace historia: la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad La decisión fue celebrada por referentes del género, músicos, bailarines y miles de seguidores que vieron en este anuncio una reivindicación histórica. Lo que empezó como una fusión alegre de pasodobles, tarantelas y ritmos populares se transformó, con los años, en un símbolo cultural que identifica a generaciones enteras dentro y fuera del país.

Para la UNESCO, el cuarteto representa una manifestación artística única por su fuerza comunitaria, su capacidad de integrar clases sociales y su papel fundamental en la identidad cordobesa. Además, destacó la transmisión intergeneracional del baile y la música, una herencia que se mantiene viva en escenarios, barrios y festivales.

Embed - Cuarteto: music, dance and lyrics in the city of Córdoba, Argentina Cuarteto: Una fiesta que ya no tiene fronteras En los últimos años, el cuarteto amplió sus límites. Se escuchó en festivales internacionales, ingresó a plataformas globales, llegó a colaboraciones con artistas de otros géneros y marcó presencia en millones de playlists. Bandas históricas, íconos como la Mona Jiménez y nuevas generaciones lograron que el ritmo cruzara fronteras sin perder su esencia popular.

El reconocimiento también generó emoción en Córdoba, donde autoridades, artistas y fanáticos destacaron que este hito “pone al cuarteto en el lugar que merece”: el de una cultura viva, alegre, identitaria y profundamente arraigada en la historia argentina. A partir de esta declaración, se impulsarán programas para preservar su historia, promover su enseñanza, registrar sus tradiciones y fortalecer espacios donde se vive y se baila cuarteto. El objetivo es garantizar que este patrimonio continúe creciendo y llegue a las futuras generaciones con toda su potencia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







