viernes 13 de febrero de 2026

13 de febrero de 2026 - 08:45
Efemérides.

Día Mundial de la Radio, un medio que sigue uniendo al mundo

La fecha recuerda la creación de la Radio de las Naciones Unidas y resalta el rol de la radio en informar, educar y conectar comunidades.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
radio argentina.jpg

Hoy, viernes 13 de febrero de 2026, se conmemora en todo el mundo el Día Mundial de la Radio, una efeméride oficialmente proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2011 y adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012. Esta fecha fue elegida en recuerdo de la creación de la Radio de las Naciones Unidas en 1946, uno de los hitos que marcaron el desarrollo de la radiodifusión global.

La radio se reconoce como un medio universal, accesible y resiliente que sigue teniendo un papel fundamental en la difusión de información, la educación y el entretenimiento, así como en la promoción del diálogo y la cohesión social, incluso en tiempos de transformación tecnológica. A pesar del auge de nuevas plataformas digitales, la radio mantiene su vigencia especialmente en comunidades donde otras tecnologías no llegan con la misma facilidad.

Esta celebración anual también busca agradecer a todas las emisoras y locutores que durante décadas han acompañado a sus audiencias en momentos cruciales: desde noticias urgentes hasta relatos culturales y programas que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas en todo el planeta.

Radio City.jpg
13 de febrero: día mundial de la radio, un medio que sigue uniendo al mundo

13 de febrero: día mundial de la radio, un medio que sigue uniendo al mundo

El lema 2026: radio e inteligencia artificial

La edición de este año pone el foco en la relación entre la radio y la inteligencia artificial (IA). Bajo el lema “Radio y Inteligencia Artificial: la IA es una herramienta, no una voz”, la UNESCO propone reflexionar sobre cómo las nuevas tecnologías pueden fortalecer la producción de contenido y la conexión con las audiencias, sin reemplazar la esencia humana del medio: la voz, la credibilidad y la cercanía con el oyente.

Organizaciones y emisoras de todo el mundo se suman a la celebración con actividades especiales, emisiones temáticas y programas dedicados a destacar la importancia histórica y futura de la radio. En algunos países se realizan transmisiones conjuntas, encuentros con oyentes y programas que ponen en valor el papel de la radio pública, comunitaria y privada en la construcción de sociedades más informadas y conectadas.

Un medio que sigue conectando

Más allá de su papel como fuente de noticias, la radio sigue siendo un espacio de encuentro cultural y social, capaz de transmitir música, historias y voces diversas, independientemente del nivel económico, idioma o ubicación geográfica de los oyentes. Su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos sin perder su esencia sigue siendo, más de siete décadas después, una de sus mayores fortalezas.

En este Día Mundial de la Radio, se reconocen no solo los avances técnicos del medio, sino también el valor humano que representa: la voz que informa, acompaña y une, recordándonos lo que significa estar conectados a través del sonido.

Un hombre murió aplastado por su propio auto.
Tragedia.

Un hombre murió aplastado por su propio auto en Santiago del Estero

Por  Redacción de TodoJujuy

