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3 de noviembre de 2026 - 11:51
Jujuy.

Investigan el caso de un hombre apuñalado en Humahuaca

La Justicia investiga cómo resultó apuñalado un hombre de 48 años en Humahuaca. Criminalística secuestró una prenda con manchas de sangre.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La Justicia investiga cómo resultó apuñalado un hombre de 48 años en Humahuaca. Criminalística secuestró una prenda con manchas de sangre.

La Justicia investiga cómo resultó apuñalado un hombre de 48 años en Humahuaca. Criminalística secuestró una prenda con manchas de sangre.

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Personal del departamento de Criminalística realizó tareas en el domicilio del hombre, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una prenda de vestir que presentaba manchas de sangre y que quedó incorporada a las actuaciones.

Además, se dispuso entrevistar a la pareja de la víctima para intentar reconstruir lo sucedido. Sin embargo, cuando los efectivos se presentaron en su domicilio, la mujer no se encontraba en el lugar.

Cómo encontraron herido al hombre

El episodio se conoció el domingo 1 de noviembre, alrededor de las 17:20, cuando un hombre de 48 años llegó al hospital Manuel Belgrano de Humahuaca con una lesión de arma blanca.

Según relató su hermana a la Policía, ambos se encontraban en el domicilio cuando advirtió que el hombre vomitaba sangre y presentaba sangrado nasal. Ante esta situación, lo acompañaron hasta el centro de salud, donde los médicos determinaron que debía ser trasladado de urgencia al hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy. Allí fue diagnosticado con una herida penetrante de aproximadamente dos centímetros en la zona posterior derecha del tórax.

La mujer indicó que su hermano no le había contado cómo resultó herido, por lo que la Justicia inició las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

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