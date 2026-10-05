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5 de octubre de 2026 - 09:50
Sociedad.

Tucumán: La Iglesia San Francisco vuelve a recibir fieles y avanza la recuperación de su patrimonio

Tras ocho años cerrada, el templo completó una primera etapa de obras y ahora continuará restaurando el presbiterio, la sacristía y sus piezas artísticas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Iglesia San Francisco reabrió sus puertas y encarará la restauración de su patrimonio artístico.

La Iglesia San Francisco reabrió sus puertas y encarará la restauración de su patrimonio artístico.

Tras permanecer cerrada al público desde 2018 debido a importantes inconvenientes en su estructura edilicia, la tradicional Iglesia San Francisco retomó ayer, domingo 4 de octubre, la atención de visitantes y fieles. El templo se encuentra situado en la esquina de 25 de Mayo y San Martín, justo frente a la Plaza Independencia.

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La reapertura tuvo lugar en coincidencia con la celebración de San Francisco de Asís y brindó la posibilidad de que vecinos y autoridades ingresaran nuevamente al templo para conocer los espacios que fueron restaurados. La jornada también incluyó una misa celebrada por el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez. Con este acontecimiento se dio por concluida una primera etapa de obras considerada fundamental para recuperar las condiciones de seguridad del histórico edificio.

Las obras que permitieron recuperar la seguridad del templo

Durante esta primera fase, las tareas estuvieron orientadas principalmente a atender los problemas estructurales más graves que ponían en riesgo la conservación de la construcción. Entre las situaciones que requirieron mayor atención se encontraban las importantes grietas detectadas tanto en la cúpula como en las bóvedas del templo.

Para hacer frente a los daños que presentaba el edificio, un equipo integrado por especialistas e ingenieros analizó las técnicas utilizadas en su construcción original y, a partir de ese estudio, aplicó distintas alternativas de carácter técnico para reforzar y asegurar la estabilidad de la estructura.

Al mismo tiempo, el municipio avanzó con una serie de intervenciones complementarias. Entre las primeras acciones se incluyeron el retiro del cerco de obra y la puesta en valor de la fachada, proceso que demandó más de 35 pruebas antes de determinar cuál era la tonalidad que mejor correspondía. También se registraron progresos en los proyectos destinados a mejorar la iluminación del edificio, desarrollados junto con la empresa EDET y con la colaboración económica del sector privado.

Las labores destinadas a recuperar y poner en condiciones el histórico conjunto estuvieron bajo la supervisión de la Comisión de Puesta en Valor del Conjunto Franciscano, entidad que comenzó a funcionar en febrero de 2019 y que tiene como presidenta a la arquitecta Olga Paterlini.

Una restauración que todavía tiene varios desafíos por delante

El desarrollo de las obras implicó la coordinación de diferentes sectores e instituciones, entre ellos la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, el Gobierno provincial, especialistas vinculados con el ámbito universitario y empresas privadas, como la Compañía Azucarera Los Balcanes.

Desde la comisión señalaron que la intervención presentó un alto nivel de dificultad, ya que a medida que se avanzó con las diferentes áreas de trabajo comenzaron a aparecer deterioros de gran importancia que no eran visibles inicialmente. Esta situación obligó a realizar evaluaciones de manera constante y requirió una dedicación sostenida por parte de los equipos encargados de la restauración.

Si bien la reapertura del templo significó un paso fundamental para recuperar su actividad religiosa y habilitarlo de cara a un futuro recorrido turístico acompañado por guías locales, las autoridades remarcaron que el proceso integral de restauración todavía no llegó a su etapa final.

Entre las obras que todavía deben ejecutarse se encuentran distintos sectores del templo que requieren atención. El plan previsto incluye trabajos en la estructura del presbiterio y la sacristía, además de intervenciones sobre los muros interiores, partes que aún restan recuperar de la cúpula y la culminación de las tareas correspondientes a la envolvente externa del edificio.

El patrimonio artístico, la próxima etapa de recuperación

La próxima fase estará centrada, principalmente, en la recuperación artística de los espacios interiores. Para llevar adelante este proceso participan especialistas provenientes de Tucumán y Buenos Aires, quienes analizan los procedimientos, las pinturas y las texturas que se conservaron de la construcción original. A partir de esos estudios se definirán las intervenciones sobre los retablos, las imágenes religiosas y los distintos bienes muebles que forman parte del conjunto.

Dentro de las acciones proyectadas también figura la recuperación y puesta en valor del claustro conventual, una intervención que se llevará adelante de manera progresiva, en la medida en que se logre garantizar previamente la estabilidad y seguridad de las instalaciones.

La necesidad de avanzar con las obras responde a la importancia histórica y arquitectónica que posee el inmueble. Su historia se encuentra estrechamente vinculada con algunos de los episodios más relevantes del pasado argentino, entre ellos su utilización como hospital de sangre luego de la Batalla de Tucumán de 1812 y la participación de parte de su mobiliario en las sesiones del Congreso de la Independencia de 1816.

Las soluciones aplicadas desde el área de ingeniería permitieron contener los problemas que afectaban a la estructura y evitar que el deterioro existente terminara provocando un derrumbe irreversible. De este modo, se logró resguardar de manera oportuna uno de los bienes patrimoniales de Tucumán.

Una vez finalizadas la ceremonia y la visita protocolar por el edificio, las autoridades y los distintos representantes involucrados en el proyecto brindaron sus opiniones acerca de los trabajos realizados hasta el momento y se refirieron a los objetivos planteados para las próximas etapas.

Las voces detrás de la reapertura

La intendente Rossana Chahla puso en relieve el trabajo conjunto que hizo posible la recuperación del templo y destacó la importancia de que los vecinos puedan volver a ingresar y conocer los avances. En ese sentido, expresó: “Poder reabrir las puertas para que la gente pueda ver el proceso es realmente maravilloso”, y sostuvo además que “estas cosas no se hacen solas, sino con muchas voluntades, pero además de voluntades, trabajo y un poco también de fe”.

Al referirse a las próximas etapas del proyecto, la jefa municipal señaló que el objetivo es continuar acercando este patrimonio a la comunidad. “Estamos devolviéndole de a poco al ciudadano lo que es del ciudadano”, afirmó, antes de advertir sobre la complejidad de las intervenciones que todavía quedan por delante: “ahora falta recuperar el arte. El arte no es sencillo”.

El valor histórico de un templo ligado a la historia argentina

Por otro lado, el gobernador Osvaldo Jaldo destacó la decisión de avanzar con la recuperación del histórico templo y valoró el trabajo realizado por los equipos involucrados. En ese marco, manifestó: “Quiero felicitar a quienes trabajaron, se esforzaron y tomaron la decisión de reconstruir este templo con características muy especiales”.

El mandatario también reconoció el papel de la gestión municipal para impulsar el proyecto y señaló que “fue ella [Chahla] quien golpeó varias puertas, interesó a varias personas y también interesó al Gobierno de la provincia”.

Asimismo, el gobernador puso en valor la importancia de haber actuado antes de que el deterioro avanzara aún más y afirmó que “por eso no solo se la reparó, sino que se la reparó a tiempo”. En esa misma línea, sostuvo que “este 4 de octubre va a quedar y va a ser parte de la historia que ya tiene esta iglesia”.

Por su parte, Olga Paterlini hizo hincapié en que la recuperación del templo fue posible gracias a la participación de distintos actores y resumió ese espíritu de colaboración al señalar: “piensen que esto es obra de todos y que solo entre todos vamos a poder alcanzar la máxima calidad de lo que fue este templo siempre”.

Para cerrar, el fray Emilio Andrada se refirió al carácter emotivo y significativo de la jornada: “Lo primero que siento es una gran emoción de ver rostros conocidos de hace ocho años y que siguen estando aquí”, concluyendo que “valió la pena hacernos responsables por medio de la Comisión de Patrimonio, que es la que realmente ha trabajado durante estos años”.

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