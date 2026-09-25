Demoraron a cinco salteños por robar celulares en un boliche de Alto La Viña

Un operativo policial terminó con cinco personas demoradas y nueve teléfonos celulares recuperados luego de una serie de investigaciones por presuntos robos registrados en el interior de un local bailable ubicado en el barrio Alto La Viña , en San Salvador de Jujuy.

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El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito , quienes comenzaron una serie de tareas investigativas a partir de diferentes denuncias por la sustracción de teléfonos celulares dentro de locales bailables.

En el marco de las tareas desplegadas, los agentes se hicieron presentes en las inmediaciones del boliche y lograron aprehender a cuatro hombres y una mujer , todos oriundos de la provincia de Salta.

Según informaron fuentes policiales, las personas estarían vinculadas con la sustracción de distintos teléfonos celulares que habían sido robados del interior del boliche.

Recuperaron nueve celulares

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron nueve teléfonos celulares de diferentes gamas, que presuntamente habían sido sustraídos dentro del local bailable.

Los dispositivos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúa la investigación para determinar la procedencia de cada uno y establecer si existen más personas involucradas.

También secuestraron un automóvil

Además de los teléfonos, la Policía procedió al secuestro de un automóvil en el que se trasladaban las cinco personas.

El procedimiento se realizó como parte de las medidas preventivas e investigativas implementadas ante el registro de distintos hechos de hurto en el interior de locales bailables de la capital jujeña.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se produjeron los robos y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.