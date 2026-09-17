Robaron cables en un club de San Pedro y los chicos no pueden entrenar

El San José Rugby Club, de San Pedro de Jujuy , informó que sufrió un robo en sus instalaciones y que fueron sustraídos alrededor de 100 metros de cable, una situación que afecta directamente el funcionamiento cotidiano de la institución.

Espectáculos. El actor Dan Stevens será el nuevo RoboCop en la serie de Prime Video

Policiales. Era buscado por un robo en Jujuy y cayó cuando entraba caminando a San Juan

A raíz del faltante, el club comunicó que no podrá continuar, por el momento, con los entrenamientos nocturnos , debido a las dificultades que generó el hecho dentro del predio.

La institución dio a conocer lo sucedido mediante un comunicado oficial difundido en sus redes sociales. “Lamentamos informar que el San José Rugby Club ha sufrido un robo en sus instalaciones, con el faltante de 100 metros de cable”, expresaron desde la entidad.

Según explicaron, esta situación impide continuar con los entrenamientos durante la noche , una parte importante de la actividad habitual de jugadores y divisiones del club.

San José Rugby Club de San Pedro denunció el robo de 100 metros de cable. La situación impide, por ahora, realizar entrenamientos nocturnos.

El mensaje de la institución

Pese a lo ocurrido, desde San José Rugby Club remarcaron que continuarán trabajando para sostener el proyecto deportivo en San Pedro de Jujuy. La Comisión Directiva, jugadores y exjugadores manifestaron su compromiso para acompañar a la institución y buscar alternativas que permitan recuperar la normalidad. “Aun así, la Comisión Directiva, jugadores y exjugadores seguiremos trabajando para que el San José Rugby Club siga vivo en San Pedro de Jujuy”, señalaron en el comunicado.

El hecho genera preocupación no solo por las pérdidas materiales, sino también por el impacto que produce sobre una institución que desarrolla actividades deportivas y reúne a jugadores de distintas edades.

“Aun así, la Comisión Directiva, jugadores y exjugadores seguiremos trabajando para que el San José Rugby Club siga vivo en San Pedro de Jujuy” “Aun así, la Comisión Directiva, jugadores y exjugadores seguiremos trabajando para que el San José Rugby Club siga vivo en San Pedro de Jujuy”