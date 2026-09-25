Sofía Gonet contó cómo es su vida bajo custodia tras denunciar el acoso de una persona

Sofía Gonet , popularmente reconocida como La Reini , contó cómo es el esquema de protección policial que tiene desde hace algunos días, luego de haber denunciado a un hombre al que acusa de acosarla desde hace diez años. La influencer compartió detalles de esta situación junto a su padre , quien también asumió el rol de acompañante y protector.

“Tengo guardaespaldas que me está siguiendo hace cuatro días. Mi papá. Estoy siendo totalmente custodiada ”, relató entre risas, mientras explicaba la particular situación de seguridad que atraviesa y que la acompaña en sus actividades cotidianas.

La influencer explicó hasta dónde llega el dispositivo de seguridad dispuesto para protegerla y recurrió a una situación cotidiana para graficar su alcance. “Tengo policías hasta, voy al baño y hay un policía, o sea, a ese nivel” , señaló, dejando en claro que la presencia de los efectivos se mantiene incluso en los momentos más habituales de su rutina.

[REDES] "Tengo guardaespaldas": tras las amenazas de "Hernán Bloquero", "Sofi" Gonet aseguró que su papá la sigue a todos lados "hace 4 días", sostuvo que está siendo "totalmente custodiada", y reveló que tiene policías hasta para ir "al baño". https://t.co/KlKlM7hNeB pic.twitter.com/O3JBsNvFBI

La joven también describió cómo funciona la custodia en los distintos lugares que frecuenta. “ Vengo a Telefe, tengo no sé cuánta seguridad. Voy a mi casa, tengo al policía en la puerta, al policía en la terraza, al policía en la puerta ”, enumeró entre risas. En tono de broma, además, se refirió a su padre como “patovica” , debido al papel de acompañante permanente que asumió desde el lunes.

La situación que atraviesa Gonet tomó una nueva dimensión después de que su expareja, Homero Pettinato, realizara una denuncia por amenazas a raíz de la presencia de un hombre en las inmediaciones del estudio de OLGA.

Luego de ese episodio, la influencer resolvió contar públicamente el acoso que asegura sufrir desde hace una década. En un video que publicó en TikTok, explicó que todo comenzó cuando todavía no tenía reconocimiento público y su vida era diferente a la actual.

“Este hombre me acosa de manera virtual hace ya diez años. Todo arrancó cuando yo no era conocida, tenía otra pareja, me descubrió por redes sociales y desde ahí no la cortó”, relató la joven en la publicación.

De acuerdo con lo que contó la joven, la conducta del hombre fue intensificándose a lo largo de los años y comenzó a incluir situaciones que le resultaron cada vez más inquietantes. Entre ellas, mencionó el envío de imágenes suyas acompañadas por velas y sales de distintos colores, además de la realización de tatuajes relacionados con su figura.

La influencer también reveló que el acosador consiguió llegar hasta su entorno familiar más cercano. “Obviamente, también él logró identificar y contactarse con toda mi familia, con mi mamá, con mi papá”, detalló al referirse a la situación. Fuentes policiales informaron que la denuncia fue presentada en la comisaría 14B, dependencia en la que se determinó otorgarle a la influencer un botón antipánico y establecer una consigna destinada a reforzar su protección.

“La Reini hizo la denuncia en la 14B y le pidieron que le den un botón y hasta ahora no se habían podido comunicar con ella y le pusieron una consigna, sí”, indicaron fuentes vinculadas al caso al medio mencionado.

Por su parte, el periodista Augusto Telias aportó nuevos datos durante su participación en el programa Cortá por Lozano, donde señaló que el hombre denunciado es Claudio Hernán Di Carlo, quien utiliza en las redes sociales el nombre Hernán Bloquero.

Según la información aportada por Telias, el acusado quedó imputado por amenazas simples y deberá presentarse ante la Justicia porteña para prestar declaración indagatoria. La medida se tomó luego de que el hombre acudiera personalmente a las instalaciones de OLGA y realizara un gesto intimidatorio sobre su cuello en dirección a Pettinato.

La investigación está bajo la órbita del fiscal Federico Taramelli, titular de la Fiscalía N.º 6. La convocatoria judicial fue comunicada al acusado por teléfono, después de que efectivos policiales intentaran localizarlo en Junín, ciudad de la que es oriundo.

La palabra de Homero Pettinato

Homero Pettinato habló públicamente sobre lo ocurrido y puso el foco en las repercusiones que tuvo el episodio, aunque dejó en claro que su mayor inquietud está relacionada con la seguridad de Sofía Gonet.

“Ver rojo y amenazar a alguien de muerte es un delito y es gravísimo. Mi máxima preocupación es por Sofía, porque una persona no puede estar hostigando de esa manera, mandando stories todo el día y sintiendo que es parte de la vida del famoso”, manifestó el conductor en una entrevista con Primicias Ya. Además, confirmó que, a raíz de lo sucedido, también pidió que le otorgaran un botón antipánico.

El conductor también expresó su preocupación por la próxima presentación en vivo, especialmente por el grado de exposición al que quedará sometido durante esa actividad, prevista para los días posteriores. “Mi paranoia es el show del viernes porque en un show estás muy expuesto”, señaló, y relató un episodio que reflejó el impacto emocional que le generó la situación. “En un momento se fueron todos y quedé solo. Escuché dos ruidos y dije, me voy a la miércoles, acá estoy reloco”, indicó.

Homero Pettinato cuenta que esta siendo hostigado y amenazado pic.twitter.com/d8UmPYhATQ — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 21, 2026

Por su parte, Gonet había admitido que hasta ese momento nunca había recurrido formalmente a la Justicia, a pesar de que el hostigamiento se había mantenido durante años y formaba parte de una situación que se volvió persistente.

“La verdad es que nunca lo denuncié porque medio que me acostumbré a vivir con esta situación”, reconoció en el video que compartió en TikTok. En esa misma publicación, la influencer manifestó su intención de que las autoridades pudieran localizar al hombre señalado por el acoso.

“Espero que realmente lo encuentren y no vuelva a pasar más”, concluyó en aquel video, antes de presentar finalmente la denuncia que derivó en la custodia policial permanente que recibe actualmente.