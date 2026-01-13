Julio Iglesias enfrenta denuncias por presunto acoso y abusos a exempleadas

Dos exempleadas que trabajaban en las residencias de Julio Iglesias denuncian que el cantante las habría sometido a abusos sexuales durante 2021 , según una investigación conjunta de eldiario.es y Univision Noticias . Los relatos provienen de una trabajadora del servicio doméstico y de una fisioterapeuta que prestaban servicios internos en las mansiones del artista.

Judiciales. Condenaron a 15 años de prisión a un pastor evangélico de El Carmen por abusos sexuales

Dichos alojamientos se encuentran ubicados en República Dominicana y Bahamas . En ese momento, la denunciante más joven contaba con 22 años .

Las denunciantes relatan un entorno caracterizado por la vigilancia constante, el hostigamiento y el ejercicio indebido de autoridad, junto a conductas que ellas definen como acosos sexuales , manoseos sin consentimiento y ofensas reiteradas .

De acuerdo con sus relatos, los incidentes ocurrieron cuando Julio Iglesias tenía 77 años . La investigación periodística, que se extendió por tres años , reúne entrevistas múltiples con las víctimas , declaraciones de otros exempleados y documentación extensa que corrobora sus testimonios .

Una de las mujeres afectadas, que utiliza un seudónimo para resguardar su privacidad, asegura que fue coaccionada para sostener relaciones sexuales con el artista.

La Fiscalía investiga a Julio Iglesias, denunciado por agresión sexual.

En su relato, explica que era convocada repetidamente a su habitación al terminar la jornada laboral, donde sufrió penetraciones sin consentimiento, golpes y humillaciones tanto físicas como verbales. “Me sentía como un objeto”, confiesa. Según su versión, estos abusos ocurrían casi siempre con la presencia y complicidad de otra trabajadora que tenía un cargo superior dentro del servicio.

La otra denunciante, quien se desempeñaba como fisioterapeuta personal de Julio Iglesias, relata que fue víctima de besos impuestos y caricias no consentidas en el pecho, que ocurrieron tanto en la playa como en la piscina de la residencia en Punta Cana.

Además, señala que sufrió humillaciones frente a otros, insultos constantes y un trato intimidante mientras cumplía con sus tareas. Ambas mujeres coinciden en señalar que el ambiente estaba dominado por el temor continuo, con reglas rígidas, supervisión constante y amenazas permanentes de despido inmediato.

La mansión de Julio Iglesias en Los Corales, en la costa paradisíaca de Dominicana.

Un ambiente laboral marcado con las restricciones y jornadas interminables

El reportaje también señala que las empleadas permanecían prácticamente aisladas, con salidas limitadas y horarios de trabajo que llegaban a extenderse hasta 16 horas diarias. De acuerdo con sus testimonios, no siempre contaban con contratos formales, y el pago de salarios se demoraba por varios meses. Varias extrabajadoras relatan que Julio Iglesias se valía de su autoridad para dictar normas sobre la alimentación, el uso del teléfono y la vida personal de quienes trabajaban para él.

Informativos de eldiario.es y Univision Noticias realizaron múltiples intentos de comunicación tanto con Julio Iglesias como con su representante legal para conocer su versión sobre los hechos denunciados, pero no obtuvieron ninguna respuesta.

Asimismo, se remitieron consultas a las personas encargadas de la administración de la residencia y de la contratación del personal doméstico. Una de las trabajadoras mencionadas por las denunciantes desestimó los señalamientos, calificándolos de “invenciones”, y manifestó su respeto y admiración por el artista; otras no respondieron a los pedidos de declaración.

Julio Iglesias.

Los testimonios de las dos denunciantes

Una de las exempleadas, identificada como Rebeca —para proteger su identidad—, contó que el artista la obligaba a acudir reiteradamente a su habitación al finalizar su jornada de trabajo. En su relato, estos encuentros incluían tocamientos y penetraciones sin su consentimiento, acompañados de insultos y bofetadas, en un ambiente que ella define como de intimidación y sumisión. “Me sentía como un objeto, como una esclava”, declaró ante eldiario.es y Univision Noticias.

La denunciantes aseguró que estos episodios eran habituales y que, en varias ocasiones, estaban presentes otras empleadas con cargos superiores.

Laura —nombre inventado para resguardar su identidad—, quien se desempeñó como fisioterapeuta personal del cantante, afirmó haber sido víctima de tocamientos sin su consentimiento en lugares comunes, como la playa o la piscina de la villa. “Se acercaba y me tocaba los pezones”, explicó, detallando que estos actos ocurrían sin previo aviso y a menudo eran disfrazados como bromas o supuestos comentarios médicos.

Embed

Ambas denunciantes describen un entorno laboral marcado por la humillación permanente, con insultos continuos, comentarios denigrantes y un control riguroso sobre sus acciones y conducta diaria.

A lo largo de los tres años que duró la investigación, los periodistas entrevistaron a más de 15 exempleados que trabajaron en las residencias del cantante entre finales de los años noventa y 2023.

Sus relatos coinciden en describir una organización interna muy jerarquizada, un entorno laboral cargado de tensión y un comportamiento irritable y autoritario por parte del artista. Las dos mujeres que denunciaron agresiones sexuales fueron consultadas en varias ocasiones durante más de un año, y sus testimonios se mantuvieron consistentes y coherentes a lo largo del tiempo.