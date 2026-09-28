¿Qué le pasó a Daniel Osvaldo y qué es el derrame pleural?

El exfutbolista Daniel Osvaldo continúa lúcido y en terapia intensiva después de haber sido sometido a una intervención a raíz de una infección que derivó en un derrame pleural . El exjugador había sido trasladado de urgencia el jueves a un hospital de Llavallol debido a una infección y permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Allí, continúa siendo monitoreado mientras se le realizan los estudios correspondientes. En conversación con periodistas de Infobae, el neumonólogo José Manuel Viudes explicó las principales características de este tipo de cuadro clínico y aportó detalles sobre sus particularidades.

Por su parte, Rubinska relató que había mantenido una comunicación con el hermano de Osvaldo , quien le informó sobre el estado del exfutbolista. “Él está lúcido” , aseguró, y agregó que podía mantener conversaciones con normalidad e incluso había visto el partido en el que Boca venció a Racing .

Durante varios días, Osvaldo padeció dolores que no desaparecían , mientras que los primeros estudios médicos realizados no habían evidenciado un cuadro de gravedad. Sin embargo, la aparición de fiebre llevó a que volviera a ser atendido. Fue entonces cuando los profesionales identificaron la presencia de líquido en la zona pulmonar .

Ante la circulación de distintas versiones sobre su estado de salud, la familia solicitó desmentir las afirmaciones que hablaban de una resección del pulmón o vinculaban su cuadro con adicciones. En ese sentido, Rubinska transmitió: “Hay que desmentir algunas cosas que se dijeron, como que le cortaron el pulmón o que está relacionado con adicciones”.

Con nacionalidad argentina e italiana, Osvaldo dio sus primeros pasos como futbolista en Huracán antes de desarrollar una extensa trayectoria en el exterior, con etapas en Italia, España e Inglaterra. A lo largo de su carrera pasó por Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Espanyol, Roma, Southampton, Juventus, Inter de Milán, Boca, Porto y Banfield, club en el que cerró su recorrido profesional y disputó sus últimos encuentros en 2020.

Qué es un derrame pleural

El neumonólogo Viudes explicó que el derrame pleural puede desarrollarse cuando una infección localizada en los pulmones persiste y el proceso inflamatorio termina comprometiendo la pleura, la membrana que recubre el pulmón. Según detalló, en esas circunstancias se acumula líquido en esa zona y, si este contenido adquiere características purulentas, pasa a denominarse empiema, una condición que requiere ser drenada. “Se junta un líquido. Y cuando ese líquido se llena de pus se llama empiema y hay que drenarlo”, explicó.

El especialista también señaló que este cuadro puede surgir como consecuencia de una gripe o una neumonía que no evoluciona favorablemente. “Es un proceso que en el invierno, al final del invierno, es frecuente en los pacientes que tuvieron una gripe, luego una neumonía y esa neumonía no resolvió”, afirmó.

Consultado acerca de la gravedad del cuadro, Viudes llevó tranquilidad y sostuvo: “No significa nada grave”. A continuación, explicó que, en general, el primer paso consiste en extraer una muestra del líquido mediante una punción para determinar sus características y establecer si es necesario realizar un drenaje.

“Con esa misma agujita se aspira el líquido del pulmón y se analiza ese líquido”, detalló el especialista. En caso de que el estudio revele presencia de pus o valores que indiquen una infección con posibilidades de agravarse, los médicos proceden a colocar un pequeño tubo destinado a evacuar el líquido acumulado.

El especialista remarcó la importancia de realizar el drenaje para prevenir posibles secuelas derivadas de la infección. En ese sentido, explicó qué puede suceder cuando el cuadro no es tratado de manera adecuada: “Eso va a dejar una cicatriz que va a hacer que el pulmón tenga una cicatriz de por vida”, señaló.

De acuerdo con Viudes, el procedimiento puede mantenerse durante un período de entre tres días y una semana, aunque su duración depende de cómo evolucione cada paciente. “Le ponemos antibióticos por vía endovenosa y los pacientes jóvenes sanos como él se recuperan en el plazo de siete o diez días”, afirmó.

El tabaquismo y la advertencia sobre los vapers

Rubinska contó que, durante su internación, el hermano de Osvaldo le comunicó una determinación que había tomado el exfutbolista. Según relató, se trató de una decisión relacionada con uno de sus hábitos: “Daniel dijo: ‘No fumo más’”, reveló.

Por su parte, Viudes señaló que no corresponde atribuir el derrame pleural exclusivamente al consumo de tabaco, aunque explicó que fumar puede afectar la manera en que el organismo enfrenta una infección. “El fumar disminuye las defensas y la capacidad que tiene el pulmón de deshacerse de una infección en un 50 por ciento”, explicó.

“El que fuma es un inmunosuprimido anatómica y celularmente”, afirmó el neumonólogo, quien además explicó que para determinar el nivel de riesgo se tienen en cuenta tanto el tiempo durante el cual una persona fumó como la cantidad de cigarrillos consumidos diariamente.

La advertencia del especialista también alcanzó a los cigarrillos electrónicos. En particular, alertó sobre su utilización entre los adolescentes y señaló: “Los vapers no solo que producen daño pulmonar, sino que producen daño cerebral”, afirmó.

Viudes también hizo hincapié en los riesgos asociados a ciertos productos con nicotina que se colocan debajo de la mejilla y que pueden adquirirse en farmacias. De acuerdo con su explicación, estos productos liberan rápidamente un neuroestimulante, cuyo efecto disminuye al cabo de unos minutos y puede impulsar a la persona a repetir el consumo. “Dura aproximadamente quince minutos y eso cae y hace que el chico quiera volver a consumir hasta que se haga adicto”.