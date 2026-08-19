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19 de agosto de 2026 - 18:54
País.

El curioso cartel que se viralizó en Salta por los ruidos y la alta velocidad

Un cartel con mensajes directos apareció en El Huaico, Salta, para pedir a conductores que reduzcan la velocidad y eviten ruidos molestos.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Salta

Salta

Un llamativo cartel apareció en las últimas horas en inmediaciones del barrio El Huaico, en la ciudad de Salta, con mensajes dirigidos a conductores de autos y motos. La iniciativa refleja el malestar de vecinos por la circulación a alta velocidad y los ruidos provocados por escapes libres.

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La imagen comenzó a circular en redes sociales por el tono directo utilizado para llamar la atención de quienes transitan por la zona norte de la capital salteña.Uno de los mensajes apunta específicamente contra la contaminación acústica generada por vehículos, principalmente motocicletas, cuyos escapes producen fuertes ruidos al circular.

“El sonido del caño de escape no te la alarga”, puede leerse en una de las leyendas colocadas sobre un poste de madera. Con esta frase, los vecinos buscaron expresar su cansancio ante los ruidos molestos que se registran en el sector y llamar la atención sobre una conducta que afecta la tranquilidad barrial.

Un mensaje directo para pedir que reduzcan la velocidad en Salta

El segundo cartel está destinado tanto a motociclistas como a automovilistas y plantea de manera aún más contundente la preocupación por la velocidad de circulación. “Baja la velocidad, no seas HDP”, expresa el mensaje. Más allá del tono elegido, el pedido apunta a reducir los riesgos de siniestros viales y a generar mayor conciencia entre quienes circulan por calles de zonas residenciales.

La aparición del cartel volvió a poner en escena un reclamo frecuente en distintos barrios: el respeto de las velocidades permitidas, la reducción de los ruidos molestos y una conducción responsable. Mientras la imagen se viraliza por la particular forma de expresar el reclamo, la situación refleja la preocupación de residentes de El Huaico por la seguridad vial y la convivencia cotidiana en el barrio.

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