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19 de agosto de 2026 - 11:18
Deportes.

Central Norte de Salta confirmó a su nuevo entrenador: quién es

El Club Atlético Central Norte de Salta confirmó a su nuevo director técnico del plantel profesional. El entrenador asumirá luego de la renuncia de Mario Sciacqua.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Central Norte de Salta - Foto de archivo

Central Norte de Salta - Foto de archivo

Central Norte oficializó la llegada de Alexis Matteo como nuevo director técnico del plantel profesional. El entrenador reemplazará al cuerpo técnico de Mario Sciacqua tras la renuncia, y tendrá la misión de conducir al “Cuervo” en un desafío complejo por el momento que atraviesa el equipo en la Zona A.

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Quién es Alexis Matteo el nuevo entrenador de Central Norte de Salta

Alexis Matteo contará con Marco Venezia como ayudante de campo y Nicolás Nasisi como preparador físico, según informó oficialmente la institución.

El nuevo entrenador de Central Norte cuenta con experiencia en distintas categorías del fútbol argentino y un recorrido importante en el ascenso.

A lo largo de su carrera, Matteo dirigió a Juventud Unida Universitario, Estudiantes de Río Cuarto, Alvarado y Deportivo Maipú, entre otros equipos. Además, tuvo experiencia en la Primera Nacional, una categoría que conoce por sus anteriores trabajos y que representa uno de los principales desafíos de su trayectoria.

El comunicado de Central Norte

Desde Central Norte destacaron la trayectoria del entrenador y le dieron la bienvenida junto a todo su equipo de trabajo.

“Les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa al frente del plantel profesional”, expresó el club a través de su comunicación oficial.

Con la llegada de Matteo, Central Norte comenzará una nueva etapa deportiva, con un cuerpo técnico que buscará imprimir su identidad al equipo que afronta un momento complicado en el torneo, ya que está 15° en la tabla de posiciones de la Zona A, a dos puntos de la zona de descenso.

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