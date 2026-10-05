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5 de octubre de 2026 - 19:56
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Lionel Messi tuvo su último entrenamiento con la Selección

Lionel Messi completó su última práctica en Ezeiza antes del amistoso ante Benín. Hubo risas, una “prenda” y visitas especiales.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Lionel Messi tuvo su último entrenamiento con la Selección&nbsp;

Lionel Messi tuvo su último entrenamiento con la Selección 

Lionel Messi completó este lunes su último entrenamiento con la Selección argentina en el predio de Ezeiza, en la previa del amistoso frente a Benín, que se jugará este martes 6 de octubre desde las 20 en el estadio Monumental y marcará el cierre de su ciclo con la Albiceleste.

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La práctica tuvo momentos distendidos, pero también mantuvo la estructura habitual de trabajo del equipo de Lionel Scaloni, con ejercicios físicos, pelota y el tradicional rondo.

Lionel Messi cumplió la “prenda” en el rondo

Uno de los momentos que más llamó la atención se produjo durante el clásico ejercicio de posesión. Messi compartió el rondo con Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julián Álvarez, Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi. En una de las jugadas perdió la pelota y debió ingresar al centro para intentar recuperarla.

Lionel Messi tuvo su último entrenamiento con la Selección

Lionel Messi tuvo su último entrenamiento con la Selección

Lejos de tomárselo con calma por tratarse de una práctica especial, el capitán mantuvo la intensidad: presionó, intervino sobre Enzo Fernández y terminó recuperando una pelota junto a De Paul para poder volver al círculo exterior. La escena dejó risas y cargadas entre los integrantes del plantel, en un entrenamiento atravesado por el clima de despedida.

Lavezzi y Kily González, presentes en Ezeiza

La jornada también tuvo visitas especiales. Ezequiel Lavezzi, excompañero de Messi en la Selección, y Cristian “Kily” González siguieron parte de la práctica desde un costado del campo. Sus presencias se sumaron a una jornada cargada de simbolismo, con diferentes figuras vinculadas a distintos momentos de la carrera del capitán. Además, familiares de los futbolistas estuvieron presentes en una tribuna ubicada junto al campo de entrenamiento.

Lionel Messi tuvo su último entrenamiento con la Selección

Lionel Messi tuvo su último entrenamiento con la Selección

De Paul, nuevamente cerca de Messi

Como ocurrió durante buena parte del ciclo de Lionel Scaloni, Rodrigo De Paul volvió a ubicarse cerca de Messi durante los trabajos con pelota. Ambos protagonizaron distintos cruces durante el rondo y compartieron varios momentos distendidos en una práctica marcada por las sonrisas y la complicidad entre los jugadores.

La última práctica antes de Benín

El entrenamiento comenzó con trabajos físicos y posteriormente continuó sobre el campo principal del predio. Lionel Scaloni supervisó los ejercicios con pelota y los movimientos tácticos pensando en el equipo que enfrentará a Benín.

Entre los nombres que aparecen para integrar la formación están Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, aunque la formación definitiva se conocerá antes del encuentro.

Lionel Messi tuvo su último entrenamiento con la Selección

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El último partido de Messi con Argentina

El encuentro ante Benín marcará el final de una etapa de más de dos décadas para Lionel Messi con la Selección argentina. El capitán llegará a su despedida con 207 partidos y 125 goles, además de haber conquistado el Mundial de Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022, la medalla dorada en Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005.

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