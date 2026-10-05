Conmoción en Salta: mataron a un profesor de 28 años y su familia apunta a cuatro hombres

Asesinaron a un profesor de 28 años en Salta y su familia asegura que cuatro hombres lo emboscaron.

Hernán Velarde , profesor de Educación Física de 28 años , perdió la vida durante la noche del sábado en el barrio Miguel Ortiz , de la ciudad de Salta , luego de verse involucrado en un violento hecho registrado en la vía pública. De acuerdo con lo señalado por sus familiares, el joven habría sido sorprendido y atacado por cuatro hombres.

Sin embargo, las autoridades judiciales todavía trabajan para establecer con precisión cómo se desarrolló el episodio. Por el momento, no hay personas detenidas por el crimen. El episodio se registró en Juan de Matienzo , entre las calles Deán Funes y Pueyrredón , en el sector norte de la ciudad de Salta .

La intervención de las autoridades comenzó luego de que, después de las 19 , el Sistema de Emergencias 911 recibiera un llamado de vecinos que alertaban sobre un enfrentamiento en el que participaban varias personas.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales encontraron a Velarde sobre el asfalto , por lo que inmediatamente iniciaron maniobras de reanimación mientras solicitaban la presencia de una ambulancia. Minutos más tarde, un equipo del Samec se presentó en la zona y confirmó que el joven había fallecido .

Quién era Hernán Velarde y qué se sabe del ataque

La persona asesinada fue reconocida como Hernán Velarde, un joven de 28 años que se desempeñaba como profesor de Educación Física. La confirmación de su identidad se produjo varias horas después del homicidio, a partir de las publicaciones realizadas por familiares y personas cercanas en las redes sociales, quienes además expresaron su dolor y reclamaron que se haga justicia.

De acuerdo con el relato aportado por los familiares, Velarde habría sido interceptado por cuatro hombres y posteriormente agredido en la vía pública. No obstante, la secuencia precisa del ataque aún no fue confirmada oficialmente y forma parte de las averiguaciones que llevan adelante los investigadores.

Durante las primeras horas de la investigación, Cristian Aguilera, director de Prensa y Difusión de la Policía de Salta, señaló que la fuerza había tomado conocimiento del episodio a partir de una denuncia que advertía sobre una pelea en la que participaban varias personas.

“Dos grupos de personas se agredieron mutuamente”, señaló Aguilera al referirse a los primeros datos reunidos por los investigadores tras el episodio. De acuerdo con la información que manejaba la Policía en un primer momento, uno de los grupos se encontraba reunido en la zona cuando, posteriormente, se desencadenó una pelea entre los presentes. Una vez finalizado el enfrentamiento, Velarde permaneció tendido sobre la vía pública.

Ahora, la investigación está orientada a reconstruir la secuencia completa del hecho y establecer qué originó la pelea, quiénes intervinieron y cuáles fueron las circunstancias que rodearon los minutos previos a la muerte del profesor. Otra de las cuestiones que forman parte de las averiguaciones consiste en determinar si los agresores emplearon algún tipo de arma u objeto durante el enfrentamiento.

Consultado específicamente sobre ese aspecto al comienzo de la investigación, Aguilera respondió: “No tengo precisiones todavía”.

La familia de Hernán Velarde pide justicia y no hay detenidos

Una vez que se constató el fallecimiento, tomó intervención la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), mientras que especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) se hicieron presentes para llevar adelante las correspondientes tareas periciales en la zona.

La investigación quedó bajo la dirección de la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, quien acudió personalmente al lugar del hecho y dispuso las primeras diligencias destinadas a reconstruir la secuencia de lo ocurrido. Los peritos se abocaron a recolectar indicios, registrar las condiciones del escenario y obtener elementos de prueba que contribuyan a esclarecer lo ocurrido y establecer las eventuales responsabilidades.

En paralelo, las autoridades ordenaron que el cuerpo fuera trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se llevará adelante la autopsia correspondiente con el objetivo de precisar las causas del fallecimiento. A medida que continúa el proceso investigativo, los familiares de Velarde expresaron públicamente su pedido de justicia a través de las redes sociales y mantienen la versión de que el joven habría sido víctima de una emboscada.

Por ahora, la investigación no registra personas detenidas en relación con el homicidio. Durante las primeras horas posteriores al hecho, Aguilera había aclarado cuál era la situación procesal hasta ese momento: “Por el momento no tenemos disposición judicial de la detención de ninguna persona”.

A partir de ahora, la investigación deberá avanzar para esclarecer cuál fue realmente la secuencia del hecho: si Velarde estuvo involucrado en un enfrentamiento entre dos grupos, tal como se informó inicialmente a través del 911, o si, por el contrario, fue víctima de un ataque perpetrado por cuatro hombres, de acuerdo con la versión sostenida por sus familiares.

Entre los principales interrogantes también se encuentra determinar quiénes se encontraban en el lugar, qué papel desempeñó cada una de esas personas y cuáles fueron las lesiones que terminaron provocando la muerte del docente de Educación Física.