La experiencia paranormal de un chofer en su colectivo fue viral en redes

"Veo alguien sentado en el fondo", exclamó el chofer

“Se me pone la piel de gallina”, exclamó el conductor del colectivo mientras aguardaba para capturar nuevamente el sonido y mostrarlo claramente en el video. “Yo no sé ustedes pero mientras estoy grabando veo a alguien sentado en el fondo, pero miro para atrás y no hay nadie”, sostuvo.

Posteriormente, mientras manejaba por una vía menos iluminada, el conductor expresó en voz alta: “¿No me vas a querer asustar acá, no?", cuestionó en voz alta, y en ese instante resonó el sonido del timbre, lo que lo tomó por sorpresa. Fascinado por lo que podría acontecer, Claudio afirmó que si volvía a oírlo, detendría el vehículo para que el “fantasma” se baje normalmente.

El video se difundió ampliamente en la plataforma digital, obteniendo 1,2 millones de reproducciones y más de 83 mil votos positivos. “¿Soy la única que ve una persona?”, preguntó una joven. “¿Cómo que no lo ves? En el fondo se ve una sombra blanca, en los asientos del fondo a la izquierda”, comentó otra usuaria. “A la primera que me pasa me bajo del bondi y me voy caminando”, expresó otra internauta.