El insólito mensaje que recibió el chofer de una app: "Te dejo propina"

Un chico compartió el insólito mensaje que una pasajera le envió a su amigo que trabaja como chofer de una aplicación y generó revuelo en las redes. Una joven le hizo un insólito pedido al chofer de una aplicación y se hizo viral.

El insólito mensaje que descolocó al chofer

“Te solicité el viaje para que me digas si el auto de mi pareja está en la casa. Es un Chevrolet. No cancelo el viaje y te dejo propina si me hacés ese favor”, le escribió con urgencia, añadiendo: “Me está mintiendo”.