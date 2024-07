Chofer canta temas de Luis Miguel con los pasajeros y es tendencia en redes

El chofer busca alegrarle el viaje a los pasajeros

“Siempre digo lo mismo que si mis pasajeros, no se bajan como subieron para mí es trabajo bien hecho. Para mi es un placer cambiarles el día”, agregó. En los últimos días, un video de una pasajera se ha difundido ampliamente en TikTok. En él, se muestra al hombre expresando: “¿Quieren escuchar algo? Voy a cantar pero una que sepamos todos”.

Tras pronunciar esas palabras, empezó a entonar "Hasta que me olvides", la conocida canción que el artista mexicano lanzó en 1993. Aunque al principio los pasajeros en el lleno colectivo tímidamente corearon algunas líneas de la canción, a medida que avanzaba la melodía, más personas se unieron a cantar y sacaron sus teléfonos móviles para capturar el momento.

Una joven capturó el momento en el que los pasajeros de la linea 45 se unieron a corear una balada y el video fue furor en TikTok.

“Todos los días hay buena onda. Ya suben preguntándome si voy a cantar”, aseguró el chofer que se reconoce como un fanático del artista. Hugo comenzó a cantar cuando era chico junto a su papá y siempre hizo canciones de su ídolo. El video compartido por Catalina en su perfil de TikTok ha alcanzado aproximadamente un millón de reproducciones y miles de "me gusta".

“Gracias a todos por las lindas palabras, para mi es placer cantar para alegrar a mis pasajeros”, escribió en un comentario.“Plan A: ser cantante. Plan B: ser chofer. Plan C: cantar en el bondi y ser el chofer”, “Él nació para ser cantante, no colectivero”, “La foto de Luismi, me muero”, “¿Qué línea es? Siempre me tocan los colectiveros con pocos amigos”, “El Luismi de la 45, el pasajero del fondo mirando por la ventana flasheando novela”, “Jajaja todo muy random, las fotos, el karaoke, todos ensardinados jaja amo”, “Al fin un chofer con buena energía... Estamos todos agobiados, cansados luchando y de mal humor. Gracias, señor”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.

