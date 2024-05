Chofer sentía olor a podrido, fue hacia atrás y encontró algo insólito

En el video se le observa visiblemente irritado por la situación. “Mirá, estoy a Lujan, llegó a Rodríguez, levanto como cinco señoras y después empiezo a sentir olor a caca”, arrancó en su narración. El conductor asumió que una de las pasajeras había pisado los excrementos de un perro en la calle, pero resultó no ser así.

El chofer quedó furioso con la situación

Al inspeccionar el vehículo, el chofer descubrió que una de las pasajeras que había abordado el colectivo había realizado sus necesidades entre los asientos y se había limpiado con envoltorios de galletas. “Estamos cansados de la gente, porque es sucia, no cuidan nada. Te cansa”, expresó enfadada.

Además, indicó que los pasajeros no solo no se comportan correctamente durante el viaje, sino que también demandan mejores servicios, aunque no muestran respeto hacia el transporte público. “Después piden colectivos nuevos, se quejan de que la empresa no hace el mantenimiento”, expresó.

El hombre mostraba claramente su incomodidad. “Capaz que hacen lo mismo en sus casas, hay que dejarlos sin colectivos”, expresó, con pocas esperanzas de que la actitud de los pasajeros se modifique en el futuro.