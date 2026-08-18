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18 de agosto de 2026 - 15:30
Encuentro.

Jujuy tendrá una batalla de farmear aura: cuándo, dónde será y cómo inscribirse

San Salvador de Jujuy será sede de un encuentro de farmear aura. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes por la noche.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jujuy tendrá una “batalla de farmear aura” (Foto generada con IA)

Jujuy tendrá una “batalla de farmear aura” (Foto generada con IA)

Una particular propuesta llegará este fin de semana al centro de San Salvador de Jujuy. El sábado 22 de agosto, desde las 17.30, se realizará en Plaza Belgrano un encuentro para “farmear aura”, con una competencia abierta en la que los participantes deberán improvisar y buscar el apoyo del público.

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La convocatoria invita a quienes quieran participar a inscribirse previamente por mensaje directo, utilizando un “nombre chad”, y también a acercarse con amigos para acompañar la jornada.

Cómo será la “batalla de aura” en Jujuy

Según explicaron los organizadores, los participantes no tendrán que llevar parlantes ni preparar previamente una lista de canciones. La música, principalmente vinculada al género phonk, estará a cargo de la organización.

De esta manera, cada competidor conocerá la música en el momento y deberá improvisar su presentación para “farmear aura” frente a quienes estén presentes en Plaza Belgrano. El formato será por eliminatorias. La inscripción cerrará el viernes 21 de agosto a las 23 horas y posteriormente se dará a conocer públicamente el cuadro con los cruces.

El público será el jurado

Una de las particularidades de la competencia es que no habrá un jurado tradicional. Serán las personas presentes en la plaza quienes definirán a los ganadores mediante aplausos. Los organizadores también establecieron una serie de pautas para mantener un ambiente tranquilo y seguro durante toda la actividad. Entre las principales reglas se encuentran la prohibición de golpes, gritos, insultos y cualquier tipo de disturbio.

Premios para los ganadores

La competencia contará con premios en efectivo de $20.000 y $10.000. Además, se anunció como premio una entrada para ver “Spider-Man: Brand New Day” en el shopping. Quienes quieran formar parte de la propuesta deberán anotarse previamente por mensaje privado con su nombre de participante antes del cierre de las inscripciones.

Qué es farmear aura

Es una expresión nacida de la cultura digital que combina dos conceptos.Farmear” viene del inglés to farm y se popularizó en los videojuegos para describir la repetición de acciones con el objetivo de conseguir recursos, experiencia u objetos. Con el tiempo, el término comenzó a utilizarse también en redes sociales para hablar de “acumular” determinadas cualidades o atributos.

El “aura”, en este contexto, representa de manera simbólica la presencia, seguridad, carisma, estilo o magnetismo que transmite una persona. No se trata de algo que pueda medirse realmente, sino de una forma humorística de describir momentos en los que alguien genera admiración o impacto. En redes suele aplicarse a imágenes o videos de deportistas, músicos, figuras políticas o personalidades del espectáculo en situaciones consideradas memorables o imponentes.

Así, “farmear aura” significa realizar acciones que aumenten esa impresión de carisma o presencia frente a los demás. Una pose, una mirada, una caminata, una entrada llamativa o una actitud segura pueden ser consideradas formas de “ganar aura”. Generalmente, los usuarios destacan aquellos momentos que parecen espontáneos y genuinos, aunque el concepto también se convirtió en un juego que muchas personas recrean de manera intencional.

Las llamadas “batallas de aura” trasladan esta tendencia de las redes sociales a encuentros presenciales. Dos participantes se enfrentan realizando poses, bailes, caminatas, gestos exagerados o referencias a memes, habitualmente acompañados por la música característica de estos videos. No existe un reglamento universal y, en muchos casos, es el público quien define al ganador mediante aplausos, gritos o risas. La clave no está en la fuerza física, sino en mantener la compostura, transmitir seguridad y conseguir la mayor reacción posible de quienes observan.

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