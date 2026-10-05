Con lo que cuesta 1 kilo de carne, ¿Cuánto pollo se puede comprar en Jujuy?

Por primera vez, en Argentina se consumió más carne de pollo que carne vacuna . Entre agosto de 2025 y julio de 2026, el consumo alcanzó los 47 kilos de carne aviar por habitante , frente a 46,7 kilos de carne bovina y 20,1 kilos de cerdo .

Jujuy. Aumentó el consumo de pollo en Jujuy, pero compran cada vez menos cantidad

Consumo El pollo destronó a la carne vacuna como la más elegida por los argentinos

La diferencia entre pollo y carne vacuna fue de apenas 300 gramos por habitante , pero el dato marca un cambio en la composición del consumo de carnes en el país.

En Jujuy, los precios relevados permiten hacer otra comparación: ¿cuánta carne de pollo o cerdo se puede comprar con lo que cuesta un kilo de carne vacuna? Tomando como referencia un precio promedio de $23.000 por kilo de carne vacuna , ese mismo dinero permite comprar diferentes cantidades según el producto.

El pollo desplazó a la carne vacuna del primer lugar en Argentina

Pollo entero – $6.000/kg: 3,83 kilos

Pata muslo – $9.000/kg: 2,56 kilos

Pechuga – $12.000/kg: 1,92 kilos

Es decir, con lo que cuesta un kilo de carne vacuna se pueden comprar casi 4 kilos de pollo entero.

Aumentó el consumo de pollo.

CERDO

Costeleta – $14.800/kg: 1,55 kilos

Costilla – $15.700/kg: 1,46 kilos

Matambre – $24.500/kg: 940 gramos

En este caso, el mismo valor de un kilo de carne vacuna permite comprar más de un kilo de costeleta o costilla de cerdo, mientras que el matambre tiene un precio superior y no llega al kilo.

La diferencia en la mesa

La comparación muestra cuánto cambia la cantidad que se puede comprar con el mismo dinero. $23.000 representan 1 kilo de carne vacuna, pero alcanzan para 3,83 kilos de pollo entero, 2,56 kilos de pata muslo o 1,92 kilos de pechuga.

En el caso del cerdo, permiten comprar entre 940 gramos y 1,55 kilos, dependiendo del corte.

El dato se suma al cambio que ya refleja el consumo nacional: el pollo pasó a superar a la carne vacuna como la carne más consumida por habitante en Argentina.