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5 de octubre de 2026 - 06:59
País.

Con lo que cuesta 1 kilo de carne, ¿Cuánto pollo se puede comprar en Jujuy?

El consumo de pollo superó por primera vez al de carne vacuna en Argentina, por eso Todo Jujuy hizo un relevamiento para comparar precios.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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La diferencia entre pollo y carne vacuna fue de apenas 300 gramos por habitante, pero el dato marca un cambio en la composición del consumo de carnes en el país.

El pollo desplaz&oacute; a la carne vacuna del primer lugar en Argentina

El pollo desplazó a la carne vacuna del primer lugar en Argentina

En Jujuy, los precios relevados permiten hacer otra comparación: ¿cuánta carne de pollo o cerdo se puede comprar con lo que cuesta un kilo de carne vacuna? Tomando como referencia un precio promedio de $23.000 por kilo de carne vacuna, ese mismo dinero permite comprar diferentes cantidades según el producto.

POLLO

Pollo entero – $6.000/kg: 3,83 kilos

Pata muslo – $9.000/kg: 2,56 kilos

Pechuga – $12.000/kg: 1,92 kilos

Es decir, con lo que cuesta un kilo de carne vacuna se pueden comprar casi 4 kilos de pollo entero.

Aument&oacute; el consumo de pollo.

Aumentó el consumo de pollo.

CERDO

Costeleta – $14.800/kg: 1,55 kilos

Costilla – $15.700/kg: 1,46 kilos

Matambre – $24.500/kg: 940 gramos

En este caso, el mismo valor de un kilo de carne vacuna permite comprar más de un kilo de costeleta o costilla de cerdo, mientras que el matambre tiene un precio superior y no llega al kilo.

La diferencia en la mesa

La comparación muestra cuánto cambia la cantidad que se puede comprar con el mismo dinero. $23.000 representan 1 kilo de carne vacuna, pero alcanzan para 3,83 kilos de pollo entero, 2,56 kilos de pata muslo o 1,92 kilos de pechuga.

En el caso del cerdo, permiten comprar entre 940 gramos y 1,55 kilos, dependiendo del corte.

El dato se suma al cambio que ya refleja el consumo nacional: el pollo pasó a superar a la carne vacuna como la carne más consumida por habitante en Argentina.

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