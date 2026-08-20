Por qué "farmear aura" genera rechazo: la mirada de una psicóloga jujeña

El hate contra los jóvenes que hacen “farmear aura” puede entenderse como una reacción social frente a lo diferente, según explicó la licenciada en Psicología Camila Insausti MP Córdoba 13.672. La especialista sostuvo que, antes de "bardear" o decir que algo está mal, es necesario preguntar, conocer qué pasa y entender que muchas veces estas prácticas funcionan como una forma de encuentro y diversión.

Insausti remarcó que los adolescentes siempre "buscan diferenciarse de las generaciones adultas". En ese sentido, señaló que la preocupación de los adultos debería pasar más por escuchar y estar presentes que "por atacar de entrada aquello que no comprenden".

Camila Insausti explicó que los adolescentes suelen construir formas propias de expresión, muchas veces marcadas por la necesidad de diferenciarse de los adultos.

En ese marco, planteó que prácticas como “farmear aura” pueden generar rechazo porque aparecen como algo extraño o difícil de entender para quienes no forman parte de ese código. Sin embargo, remarcó que el primer paso debería ser acercarse desde la escucha.

Jujuy tendrá una “batalla de farmear aura” (Foto generada con IA)

"Hay que preocuparse por escuchar y estar, pero siempre el adolescente va a buscar diferenciarse", manifestó. En tanto, para la psicóloga, muchas veces la primera respuesta social es el ataque, cuando en realidad sería más útil intentar comprender qué hay detrás.

Primero nos sale el hate, bardear, decir que está mal, necesitamos preguntar y conocer lo que pasa. Es una excusa más para estar con otros, divertirse. Primero nos sale el hate, bardear, decir que está mal, necesitamos preguntar y conocer lo que pasa. Es una excusa más para estar con otros, divertirse.

Por qué aparece el ataque

Insausti también analizó por qué "el bardeo" y los discursos de odio aparecen con tanta rapidez ante determinadas conductas juveniles. Según explicó, hay un malestar social que excede una situación puntual y que se expresa en distintos ámbitos.

La psicóloga sostuvo que “hace tiempo se vienen rompiendo cosas en la sociedad” y habló de un “malestar sobrante”, vinculado no solo a condiciones sociales o económicas, sino también a la baja tolerancia frente a la diferencia. En ese contexto, advirtió que las redes sociales potencian esa reacción inmediata contra lo que se percibe como distinto.

Farmear aura: qué significa y cómo hacerlo en grupo.

Si sos diferente estás mal, resumió. Si sos diferente estás mal, resumió.

Para Insausti, ese mecanismo aparece en muchas discusiones actuales, desde prácticas adolescentes hasta elecciones personales. “Los discursos de odio y el bardeo como primera respuesta hoy está en un montón de lugares, en la elección sexual, en las decisiones personales”, puntualizó.

Escuchar antes de bardear

La especialista remarcó que no se trata de aceptar todo sin mirar lo que sucede, sino de "evitar que la primera reacción sea el ataque". En el caso de los adolescentes, insistió en la importancia de acompañar, preguntar y entender que muchas veces estas prácticas son parte de una búsqueda de pertenencia.

Sobre la tendencia de farmear aura, manifestó que puede leerse como una forma más de "encuentro entre jóvenes, atravesada por códigos propios, humor y necesidad de diferenciarse". Es por eso, que para la psicóloga, el desafío está en cambiar la respuesta automática: menos hate y más escucha frente a aquello que no se entiende de entrada.