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4 de octubre de 2026 - 08:34
Jujuy.

Hoy es el Día de San Francisco: horarios de las misas en la Basílica de Jujuy

Este domingo 4 de octubre se celebra el Día de San Francisco de Asís. En la Basílica de San Francisco de Jujuy habrá distintas misas durante la jornada.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Basílica de San Francisco, Jujuy.

Basílica de San Francisco, Jujuy.

Este 4 de octubre la Iglesia Católica celebra el Día de San Francisco de Asís, una fecha especialmente significativa para la comunidad franciscana. En San Salvador de Jujuy, la celebración tendrá su epicentro en la Basílica de San Francisco, ubicada en Lavalle 325, donde se realizarán distintas misas durante el día. Basílica de San Francisco

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La jornada se desarrolla además en un año especial para la Orden Franciscana, ya que en 2026 se conmemoran 800 años de la muerte de San Francisco de Asís. En Jujuy, la comunidad viene realizando distintas actividades en el marco del Año Jubilar Franciscano.

San Francisco es recordado por haber abandonado una vida de comodidades para dedicarse a la pobreza, la oración y el servicio a los demás. Su figura quedó asociada especialmente con la fraternidad, la paz, la cercanía con los pobres y el cuidado de la creación.

Horarios de misa en la Basílica de San Francisco de Jujuy

En el marco de la Solemnidad de San Francisco de Asís, este domingo 4 de octubre se celebrarán misas durante la mañana y una celebración central por la noche.

Los horarios son:

  • 7:30: misa.
  • 9:00: misa.
  • 11:30: misa.
  • 20:00: misa solemne.

La celebración de las 20 será la misa central de la jornada en la Basílica de San Francisco, donde la comunidad religiosa y los fieles se reunirán para conmemorar al santo patrono.

La celebración llega además en un año particular para la familia franciscana, que recuerda los 800 años de la Pascua de San Francisco de Asís con actividades especiales en distintos templos franciscanos.

San Francisco de Asís.

San Francisco de Asís.

Quién fue San Francisco de Asís

Francisco nació en Asís, Italia, entre 1181 y 1182, en una familia de comerciantes. Durante su juventud llevó una vida cómoda y aspiraba a convertirse en caballero, pero distintas experiencias personales lo llevaron a cambiar el rumbo de su vida.

Después de atravesar una enfermedad y experiencias vinculadas con la guerra y el cautiverio, comenzó un proceso de conversión. Poco a poco se alejó de las riquezas familiares y eligió vivir en pobreza, siguiendo el Evangelio.

Uno de los episodios más conocidos ocurrió cuando renunció públicamente a los bienes de su padre. Desde entonces comenzó a dedicarse a la oración, la predicación y la atención de personas pobres y enfermas.

Su forma de vida atrajo a otros hombres que quisieron acompañarlo. Así nació una comunidad que posteriormente se convertiría en la Orden de los Frailes Menores, conocida como Orden Franciscana.

El santo de la paz y la creación

La vida de Francisco también quedó vinculada con la búsqueda de la paz y el diálogo. En 1219 viajó hasta Egipto, en plena época de las Cruzadas, y mantuvo un encuentro con el sultán musulmán Al-Malik al-Kamil.

También desarrolló una particular relación con la naturaleza. Para Francisco, las criaturas formaban parte de la obra de Dios y debían ser respetadas y cuidadas. Esa mirada quedó expresada en el Cántico de las Criaturas, una de sus obras más conocidas.

Francisco murió el 3 de octubre de 1226, en la Porciúncula, cerca de Asís. Fue canonizado apenas dos años después, en 1228, por el papa Gregorio IX.

Por su vida y su legado, se convirtió en una de las figuras más importantes de la tradición cristiana y en el fundador de una familia religiosa que se extendió por distintos países.

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