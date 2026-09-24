Caimancito: dictaron prisión preventiva al camionero que atropelló y mató a un hombre

El Ministerio Público de la Acusación avanza con la investigación por el siniestro vial fatal ocurrido en Caimancito , donde murió el conductor de una camioneta y otra persona resultó gravemente herida. Por el hecho, un camionero de 24 años fue imputado y deberá cumplir 30 días de prisión preventiva.

Policiales. El preso que se había fugado de la Seccional de Caimancito fue recapturado

La causa está a cargo del agente fiscal Ernesto Lian Resúa, titular de la Fiscalía Especializada San Pedro N.º 2 de la Circunscripción Libertador General San Martín, con intervención del ayudante fiscal Julio Bernardino Guerrero.

El episodio se produjo el 19 de septiembre, cerca de las 5:30, sobre la Ruta Nacional N.º 34, a la altura del kilómetro 1274 y en inmediaciones del puente sobre el arroyo Sauzalito.

De acuerdo con la investigación, el imputado circulaba en sentido sur-norte al mando de un camión Mercedes Benz cuando habría perdido el control del vehículo, invadido el carril contrario e impactado de frente contra una camioneta Chevrolet S10 que transitaba en dirección opuesta.

A raíz de la colisión, el conductor de la camioneta sufrió graves lesiones y murió en el lugar. Su acompañante resultó con heridas de gravedad y debió ser trasladado para recibir asistencia médica e internación de urgencia.

El test de alcoholemia arrojó 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre

Durante la investigación se incorporaron diferentes pericias criminalísticas y elementos considerados de interés para determinar las circunstancias del hecho.

Según los estudios realizados, el conductor del camión presentaba 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del siniestro.

Además, los informes elaborados por organismos de Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial establecieron que conducía con la Licencia Nacional de Conducir vencida.

Durante las actuaciones también fueron secuestrados envases de bebidas alcohólicas que se encontraban dentro de la cabina del camión.

Qué delitos le imputaron al camionero

En la audiencia prevista por el artículo 344 del Código Procesal Penal de Jujuy, el joven fue formalmente imputado como presunto autor de los delitos de homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor bajo los efectos del alcohol y lesiones graves culposas agravadas.

Las figuras están contempladas en los artículos 84 bis, segundo párrafo, y 94 bis, segundo párrafo, del Código Penal de la Nación.

En esa instancia, la Fiscalía solicitó que se dictara la prisión preventiva del acusado. El Juzgado de Control interviniente hizo lugar al pedido y dispuso que permanezca privado de su libertad durante 30 días.

La investigación continúa

La Fiscalía mantiene abiertas distintas medidas de investigación para completar la reconstrucción del hecho.

Entre las diligencias pendientes se encuentran nuevas pericias técnicas y el análisis de los elementos incorporados al expediente, con el objetivo de reunir las pruebas necesarias para determinar las responsabilidades y avanzar con el proceso judicial.