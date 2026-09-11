Callejero Fino: reconstruyeron sus últimas 48 horas y confirmaron que el arma era suya.

El fiscal Cosme Iribarren liberó al primo de Callejero Fino tras reconstruir las horas previas a su arresto. La Justicia determinó que la Glock calibre .40 encontrada en la camioneta pertenecía al cantante.

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Durante esta semana, la Justicia de San Isidro avanzó con distintas medidas de prueba que complicaron la situación de Callejero Fino y, al mismo tiempo, despejaron dudas sobre la responsabilidad de su primo en el hecho.

Entre las pruebas, la Justicia buscó determinar quién manejó la Volkswagen Amarok V6 sin patente interceptada en Villa La Ñata, Tigre, el fin de semana del 30 de agosto. El dato era clave para contrastar la versión de Callejero Fino, quien sostuvo que varias personas utilizaban la camioneta y que desconocía que había un arma adentro.

La reconstrucción del fiscal determinó que Callejero Fino fue quien manejó la camioneta durante las 48 horas previas a su arresto . Según fuentes judiciales, el cantante la condujo hasta el Movistar Arena para asistir a un recital y después circuló por Pilar y Tigre . Al momento de su detención, se dirigía al cumpleaños de J Rei , novio de María Becerra, en una quinta de la zona.

A partir de estos elementos, el fiscal Iribarren concluyó que Callejero Fino no podía desconocer la existencia de la pistola en el vehículo y determinó que su primo no estaba vinculado al arma, pese a haber sido detenido en el mismo operativo.

Con estos elementos, la Justicia resolvió liberar al primo y modificar la imputación contra Callejero Fino, que quedó acusado de manera individual

Los antecedentes de Callejero Fino

Los antecedentes de Callejero Fino también pesaron en la decisión judicial. Seis años atrás, el cantante cumplió una condena por robo a mano armada, un dato que fue tenido en cuenta al solicitar su detención.

El referente del RKT fue detenido en Villa La Ñata, más precisamente en el cruce de Italia y Ruta 27, cuando circulaba en una Volkswagen Amarok V6 sin patentes. La irregularidad fue advertida por efectivos de la Comisaría 4° de Benavídez de la Policía Bonaerense, dependiente de la Superintendencia AMBA Norte I, quienes le cortaron el paso para realizar el procedimiento.

A través de sus redes sociales, la productora Wesaisons, vinculada a Callejero Fino y a otros artistas urbanos, publicó un comunicado sobre la situación del cantante.

Desde la productora señalaron que el músico está “atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”.