viernes 11 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de septiembre de 2026 - 17:26
Policiales.

Callejero Fino: reconstruyeron sus últimas 48 horas y confirmaron que el arma era suya

El fiscal Cosme Iribarren ordenó liberar al primo de Callejero Fino luego de reconstruir las 48 horas previas al arresto del cantante. Los detalles, en la nota.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Callejero Fino: reconstruyeron sus últimas 48 horas y confirmaron que el arma era suya.&nbsp;

Callejero Fino: reconstruyeron sus últimas 48 horas y confirmaron que el arma era suya. 

El fiscal Cosme Iribarren liberó al primo de Callejero Fino tras reconstruir las horas previas a su arresto. La Justicia determinó que la Glock calibre .40 encontrada en la camioneta pertenecía al cantante.

Lee además
Callejero Fino más complicado: la Justicia ordenó que quede detenido.
Policiales.

Callejero Fino sigue complicado y quedó detenido por decisión de la Justicia: los motivos
Misterio en Catamarca: buscan a una joven desaparecida hace un mes y citarán a camioneros para declarar. 
Policiales.

Misterio en Catamarca: buscan a una joven desaparecida hace un mes y citarán a camioneros para declarar

Callejero Fino: reconstruyeron sus últimas 48 horas y confirmaron que el arma era suya

Durante esta semana, la Justicia de San Isidro avanzó con distintas medidas de prueba que complicaron la situación de Callejero Fino y, al mismo tiempo, despejaron dudas sobre la responsabilidad de su primo en el hecho.

Entre las pruebas, la Justicia buscó determinar quién manejó la Volkswagen Amarok V6 sin patente interceptada en Villa La Ñata, Tigre, el fin de semana del 30 de agosto. El dato era clave para contrastar la versión de Callejero Fino, quien sostuvo que varias personas utilizaban la camioneta y que desconocía que había un arma adentro.

La reconstrucción del fiscal determinó que Callejero Fino fue quien manejó la camioneta durante las 48 horas previas a su arresto. Según fuentes judiciales, el cantante la condujo hasta el Movistar Arena para asistir a un recital y después circuló por Pilar y Tigre. Al momento de su detención, se dirigía al cumpleaños de J Rei, novio de María Becerra, en una quinta de la zona.

A partir de estos elementos, el fiscal Iribarren concluyó que Callejero Fino no podía desconocer la existencia de la pistola en el vehículo y determinó que su primo no estaba vinculado al arma, pese a haber sido detenido en el mismo operativo.

Con estos elementos, la Justicia resolvió liberar al primo y modificar la imputación contra Callejero Fino, que quedó acusado de manera individual

Los antecedentes de Callejero Fino

Los antecedentes de Callejero Fino también pesaron en la decisión judicial. Seis años atrás, el cantante cumplió una condena por robo a mano armada, un dato que fue tenido en cuenta al solicitar su detención.

El referente del RKT fue detenido en Villa La Ñata, más precisamente en el cruce de Italia y Ruta 27, cuando circulaba en una Volkswagen Amarok V6 sin patentes. La irregularidad fue advertida por efectivos de la Comisaría 4° de Benavídez de la Policía Bonaerense, dependiente de la Superintendencia AMBA Norte I, quienes le cortaron el paso para realizar el procedimiento.

A través de sus redes sociales, la productora Wesaisons, vinculada a Callejero Fino y a otros artistas urbanos, publicó un comunicado sobre la situación del cantante.

Desde la productora señalaron que el músico está “atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Callejero Fino sigue complicado y quedó detenido por decisión de la Justicia: los motivos

Misterio en Catamarca: buscan a una joven desaparecida hace un mes y citarán a camioneros para declarar

Frenaron un remís en Fraile Pintado y descubrieron cocaína adosada al cuerpo de un pasajero

Ruta 34 en Jujuy: decomisaron 66 kilos de cocaína y más de 117 kilos de marihuana

El comisario Maciel declaró que Loan murió atropellado y apuntó contra tres acusados

Lo que se lee ahora
Frenaron un remís en Fraile Pintado y descubrieron cocaínaadosada al cuerpo de un pasajero
Policiales.

Frenaron un remís en Fraile Pintado y descubrieron cocaína adosada al cuerpo de un pasajero

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Lluvias y frío
Jujuy.

Fin de semana con frío extremo en Jujuy: anticipan lluvias y bajas temperaturas

Maximiliano Oscar Martínez
Jujuy.

Buscan a Maximiliano Martínez en La Quiaca: Activaron una alerta amarilla ante Interpol

Se esperan dos días de viento zonda en Jujuy.
Jujuy.

Alerta por viento zonda en Jujuy para jueves y viernes: las zonas afectadas

En 2026 hubieron 345 asistencias por intento de suicidio en Jujuy. video
Salud.

Jujuy registró 345 casos de intento de suicidio en 2026 según el SAME

Encontraron una carta inédita de 1833 donde se relata la usurpación inglesa de las Islas Malvinas
País.

Encontraron una carta inédita de 1833 donde se relata la usurpación inglesa de las Islas Malvinas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel