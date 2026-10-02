Juella: emotivo rescate de un caballo que había quedado atrapado en una acequia

Rescate de un caballo en Juella.

El pasado 30 de septiembre, personal de Bomberos Voluntarios de Tilcara intervino en el rescate de un equino que se encontraba atrapado en una acequia, en el sector de Juella, barrio La Soledad, sobre la Ruta Nacional N.º 9.

El animal, llamado “Belleza”, no podía salir por sus propios medios, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia.

En el operativo trabajaron de manera conjunta los Bomberos Voluntarios de Tilcara y personal de Bomberos de la Policía de Humahuaca.

Finalmente, lograron liberar al equino y ponerlo a salvo. Desde Bomberos Voluntarios de Tilcara destacaron el compromiso y la colaboración de ambas instituciones durante el servicio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.