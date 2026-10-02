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2 de octubre de 2026 - 17:03
Jujuy.

Juella: emotivo rescate de un caballo que había quedado atrapado en una acequia

El animal, llamado “Belleza”, fue encontrado atrapado en una acequia del sector de Juella, sobre la Ruta Nacional N.º 9.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Rescate de un caballo en Juella.

Rescate de un caballo en Juella.

El pasado 30 de septiembre, personal de Bomberos Voluntarios de Tilcara intervino en el rescate de un equino que se encontraba atrapado en una acequia, en el sector de Juella, barrio La Soledad, sobre la Ruta Nacional N.º 9.

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El animal, llamado “Belleza”, no podía salir por sus propios medios, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia.

En el operativo trabajaron de manera conjunta los Bomberos Voluntarios de Tilcara y personal de Bomberos de la Policía de Humahuaca.

Finalmente, lograron liberar al equino y ponerlo a salvo. Desde Bomberos Voluntarios de Tilcara destacaron el compromiso y la colaboración de ambas instituciones durante el servicio.

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