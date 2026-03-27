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27 de marzo de 2026 - 18:21
Jujuy.

Anunciaron la pavimentación de la avenida Juellar en Alto Comedero

El Intendente Raúl Jorge confirmó la obra que mejorará la transitabilidad en la avenida Juellar en Alto Comedero.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Anunciaronla pavimentación de la avenida Juellar en Alto Comedero

Anunciaron la pavimentación de la avenida Juellar en Alto Comedero

Raúl Jorge participó del anuncio de la pavimentación de la avenida Juellar en Alto Comedero. El Intendente de San Salvador de Jujuy firmó el convenio con la provincia y el Municipio de Palpalá con Rubén Rivarola a la cabeza, para comenzar con la obra de mejora de esa red vial clave en el populoso barrio capitalino que marca el limite con Palpalá.

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“Con el Gobierno de Javier Milei no tuvimos respuesta, así que golpeamos la puerta del gobierno provincial y fuimos escuchados por el Gobernador y le dio la importancia que tiene una arteria como esta que tiene, digamos, algún tipo de cuestión emblemática porque es la integración del barrio San José con esta parte de Alto Comedero y San Salvador de Jujuy”, dijo Jorge.

“Viven muchísimos vecinos y donde también forma parte de la estructura orgánica de las grandes avenidas que van dando sentido a toda esta parte de la ciudad”, y recalcó “la ayuda invalorable del gobierno provincial que se pone la camiseta y trabajamos todos juntos para lograr este objetivo”.

Anunciaron la pavimentación de la avenida Juellar en Alto Comedero
Anunciaron la pavimentación de la avenida Juellar en Alto Comedero

Anunciaron la pavimentación de la avenida Juellar en Alto Comedero

Detalló que la obra va a abarcar toda su extensión. “Son más de dos kilómetros y medio, tiene una platabanda central que va a llevar una platabanda cual, si fuera la forestal, con ciclovías y parquización”, señaló Jorge.

Agregó que los cordones cuneta, badenes y desagües pluviales, “se van a ir haciendo por etapas, pero lo importante es este puntapié inicial que se dio la firma del convenio y las contrataciones respectivas para que comience la obra inmediatamente, los municipios vamos a estar dando un respaldo técnico con la supervisión y el control de la obra”.

Para nosotros siempre va a seguir siendo una prioridad las obras, como hace muchos años venimos haciendo un esfuerzo muy grande por mejorar la calidad de la infraestructura de todo este sector y otros sectores de la ciudad”, señaló Jorge.

Pavimentación en Alto Comedero: "Es una obra muy importante"

El gobernador Carlos Sadir fue parte de la firma del acuerdo para concretar la obra. “Esto es una obra que tiene un proyecto de muchos años, que había sido buscado su financiamiento a través de los recursos del Gobierno Nacional, pero lamentablemente no se pudo hacer”.

Anunciaron la pavimentación de la avenida Juellar en Alto Comedero
Anunciaron la pavimentación de la avenida Juellar en Alto Comedero

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“Es una obra muy importante porque es una avenida principal, que tiene mucho tránsito y que en el futuro pretendemos que también tenga ya un acceso directo a las colectoras y la conexión también para acceder a la ruta”, señaló el mandatario.

Adelantó que la idea es “hacer un nuevo acceso a esta zona, más el acceso que hoy estamos ya en obra a la altura de la avenida Intersindical, que va a complementar estos dos al que ya existe y que hoy la verdad que no da abasto, así que la idea es trabajar en ese sentido”.

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