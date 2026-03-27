Preocupación en Alto Comedero: denunciaron a un hombre por exhibirse cerca de una escuela

Un episodio que generó fuerte preocupación entre los vecinos de Alto Comedero se registró este jueves en cercanías de un establecimiento educativo del sector de las 370 Viviendas, segunda etapa , donde un hombre fue sorprendido mientras realizaba actos obscenos en la vía pública.

Policiales. Alto Comedero: habló el vicedirector del colegio de la alumna agredida

De acuerdo al relato de Silvio Gómez , vecino de la zona, la situación ocurrió alrededor de las 13:30 o 13:45 , justo en un horario de ingreso escolar y con circulación de estudiantes y familias por el lugar.

“Mi hijo se da con un tipo que tenía los pantalones abajo y se estaba masturbando frente a la escuela de los Mineros”, “Mi hijo se da con un tipo que tenía los pantalones abajo y se estaba masturbando frente a la escuela de los Mineros”,

El hombre fue retenido por vecinos en Alto Comedero

Según el testimonio del vecino, tras advertir la escena, su hijo comenzó a perseguir al sospechoso y logró alcanzarlo a unos 100 metros del lugar donde había sido visto por primera vez.

“Él salió a perseguirlo, a querer agarrarlo, y más o menos a una distancia de 100 metros le da captura”, relató.

Luego, los vecinos dieron aviso a la Policía y efectivos de la Seccional 33 se presentaron en el lugar. Posteriormente, se avanzó con la denuncia formal.

“Llamamos a las autoridades, a la Policía, que se hicieron presentes”, “Llamamos a las autoridades, a la Policía, que se hicieron presentes”,

explicó Gómez. Además, agregó que varios vecinos acompañaron la presentación y firmaron como testigos.

Alto Comedero Alto Comedero - (imagen ilustrativa)

La preocupación por la cercanía con la escuela

Uno de los puntos que más inquietud generó entre los habitantes del sector fue que el hecho ocurrió en una zona muy transitada, especialmente por estudiantes, ya que en las inmediaciones hay establecimientos educativos y una parada de colectivo.

“Es justo en el horario que entran los chicos a la escuela” “Es justo en el horario que entran los chicos a la escuela”

“Es justo en el horario que entran los chicos a la escuela”, remarcó el vecino. También señaló que en esa franja horaria circula mucha gente porque “está el otro colegio, que es profesional, y en la esquina está la parada del colectivo”.

Gómez indicó además que no reconocieron al hombre como alguien del barrio. “No es de acá, no lo conocemos”, aseguró.

El hecho causó sorpresa y malestar en la zona. “Fue algo muy desagradable”, resumió el vecino, quien pidió que la situación se difunda para alertar a la comunidad.

“Fue algo muy desagradable” “Fue algo muy desagradable”