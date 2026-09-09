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9 de septiembre de 2026 - 21:52
Economía.

Paritarias en Jujuy: se completó una nueva instancia de reuniones con los gremios

Durante dos jornadas se desarrollaron encuentros entre el Gobierno provincial y distintos gremios para avanzar en la discusión salarial.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Paritarias en Jujuy.

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Las reuniones comenzaron el martes y continuaron este miércoles con la participación de distintos sindicatos. Según informó oficialmente el Ejecutivo, durante la primera jornada se tomó en consideración de manera favorable una contrapropuesta presentada por los gremios, con el objetivo de continuar avanzando en las conversaciones.

La última reunión prevista durante la jornada de este miércoles era con la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP). Sin embargo, el encuentro no llegó a completarse.

"Los representantes gremiales no aceptaron la propuesta y decidieron retirarse, dando por finalizada la instancia de negociación", indicaron desde el Gobierno.

Asimismo, ratificaron "su voluntad de sostener el diálogo con las entidades sindicales y reafirma la importancia de dar continuidad a estos espacios en un marco de respeto institucional".

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