Plantas que atraen mariposas y picaflores: cómo armar un jardín para recibirlos

Tener mariposas y picaflores en el jardín no depende solamente de la suerte. La elección de determinadas plantas , la forma de sus flores y la cantidad de sol que reciben pueden favorecer la llegada de estas especies. Juan Barrera, especialista en plantas, explicó cuáles son las opciones más adecuadas y qué cuidados necesitan.

Jujuy. Cuáles son las mejores plantas para los jujeños: un especialista dejó los mejores tips

Sociedad. Así es el truco de las tapitas de botella en el tallo de las plantas: ¿Para qué sirve?

Uno de los primeros puntos a tener en cuenta es que picaflores y mariposas buscan flores diferentes debido a la forma en la que se alimentan.

Los picaflores se sienten atraídos principalmente por flores alargadas o tubulares, que les permiten introducir el pico y acceder al néctar.

“Los picaflores buscan flores que son más tubulares, como con forma de trompeta, porque por su pico alargado pueden introducirlo a la flor y absorber el néctar”, explicó Barrera.

Los picaflores y las plantas.

Entre las opciones mencionó la salvia leucantha, una planta de porte arbustivo con flores de tonos morados, y otras variedades de salvia de menor tamaño que pueden presentar flores blancas, rojas o violetas. Para quienes cuentan con un balcón o menos espacio, algunas variedades de salvia y los cosmos pueden cultivarse en macetas. En cambio, especies que alcanzan mayor tamaño necesitan un lugar más amplio para desarrollarse.

Las flores que prefieren las mariposas

En el caso de las mariposas, conviene elegir flores abiertas y con una superficie que les permita posarse mientras se alimentan.

“Las mariposas necesitan una flor que sea un poco más grande en superficie para poder apoyarse y que esté un poco más abierta”, señaló el especialista. Entre las especies recomendadas aparece la verbena bonariensis, caracterizada por sus tallos largos y las flores ubicadas en la parte superior. También mencionó los cosmos como una alternativa para esta época del año.

Mariposas.

Una planta especialmente vinculada con las mariposas es la asclepia. Además de aportar néctar, funciona como hospedera de la mariposa monarca.

“No solamente atrae a las mariposas por el néctar de su flor, sino que es la planta hospedera de la mariposa monarca”, explicó Barrera. Allí pueden colocar sus huevos y las orugas posteriormente se alimentan de sus hojas, completando diferentes etapas de su ciclo.

Sol, riego y un jardín saludable

La ubicación es otro aspecto fundamental. Muchas de estas plantas necesitan varias horas de exposición solar para producir flores, especialmente durante los meses de primavera y verano.

También requieren riego durante los períodos de mayor temperatura, aunque Barrera indicó que, una vez adaptadas, varias de estas especies son resistentes e incluso algunas pueden soportar las heladas.

Jardín.

La presencia de picaflores y mariposas aporta además un beneficio que va más allá de lo ornamental. Se trata de animales polinizadores que participan en el funcionamiento del ecosistema. “Es un buen indicio de que nuestro jardín también es saludable y sano”, sostuvo el especialista, quien recomendó evitar productos químicos que puedan afectar a estos animales o impedir que se acerquen a las plantas.

Con una combinación adecuada de flores, exposición al sol y cuidados básicos, tanto un jardín amplio como un balcón pueden convertirse en espacios propicios para recibir mariposas y picaflores.