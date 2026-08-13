Cuáles son las mejores plantas que alivian el estrés y fomentan la productividad.

Algunas plantas pueden contribuir a crear un ambiente más relajante y agradable, especialmente en espacios de trabajo. Aunque no sustituyen a un tratamiento para la ansiedad o el estrés, incorporarlas al hogar o al espacio de trabajo puede favorecer un entorno más tranquilo y reconfortante.

Las plantas no son un tratamiento para la ansiedad ni el estrés, pero pueden convertirse en grandes aliadas a la hora de crear espacios más relajantes . Colocarlas en casa, junto al escritorio o en cualquier rincón en el que pasemos buena parte del día puede aportar una sensación de calma y bienestar.

Si buscás una forma natural de relajarte, conciliar el sueño y mantener el estrés a raya, la lavanda puede convertirse en una gran aliada . Su característico aroma se puede disfrutar de distintas maneras: como planta fresca, incienso , aceite esencial o incluso en bolsitas de flores secas repartidas por armarios y cajones. Un sencillo recurso para llenar cualquier rincón de calma y bienestar .

El poto es de esas plantas que lo tienen todo: es resistente, fácil de cuidar y, además, aporta un toque de calma y frescura a cualquier rincón. Sus grandes hojas, en las que el verde se mezcla con pinceladas crema y amarillas, crean un efecto decorativo muy atractivo . Y con una buena humedad ambiental, pueden crecer todavía más bonitas y exuberantes.

Los cactus y las suculentas tienen el poder de transformar hasta el escritorio más aburrido. Además de ser fáciles de cuidar y asequibles, son una manera sencilla de darle a tu espacio de trabajo ese toque de vida que necesita.

El Espatifilo, esta preciosa planta, de hojas verdes y flores blancas, no solo destaca por su belleza y elegancia, sino también por sus propiedades. Es una de las grandes purificadoras naturales del aire que existen, por lo que resulta una opción perfecta para llenar de vida cualquier rincón de la casa.

Además de aportar un toque fresco y decorativo, ayuda a crear ambientes más agradables y acogedores, convirtiéndose en una gran aliada para espacios de trabajo o lectura donde buscamos sentirnos cómodos y relajados.

La Areca es una planta tropical originaria de Madagascar, aunque también es muy común en lugares como Malasia. Además de aportar frescura y belleza al hogar, se la reconoce por su capacidad para filtrar sustancias como el formaldehído, el xileno y el amoníaco.

Pero si hay algo que hace especial a esta planta es su capacidad para transformar cualquier espacio. Sus hojas verdes y frondosas evocan paisajes exóticos y ayudan a crear ambientes cálidos, relajados y acogedores, donde desconectar del estrés resulta mucho más fácil.

Los beneficios de tener plantas en el hogar

Tener plantas en el hogar mejora tu calidad de vida al purificar el aire, reducir los niveles de estrés y aumentar la humedad del ambiente. Cuidarlas también fomenta la concentración y proporciona un espacio visualmente más relajante y natural.

Cuidar de ellas actúa como una terapia natural que disminuye los niveles de cortisol (la hormona del estrés) y reduce la presión arterial. Tenerlas en espacios de estudio o trabajo mejora la concentración, la memoria y la productividad.

Ciertas especies de aromas relajantes combaten el insomnio y mejoran la calidad del sueño. Las hojas y ramas actúan como pantallas naturales que amortiguan los sonidos estridentes y reducen el eco en interiores.

Por último, las plantas aportan vida, color y armonía a cualquier rincón de tu casa, lo que influye positivamente en el estado de ánimo.