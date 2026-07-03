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3 de julio de 2026 - 18:04
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Colapinto quedó eliminado en la SQ2 y saldrá 14° en la Sprint de Gran Bretaña de Fórmula 1

Franco Colapinto fue 14° en el Shootout del GP de Gran Bretaña y largará lejos de los puntos en la Sprint. Gasly fue 11° y Hamilton obtuvo la pole en Silverstone. Los detalles, en la nota.

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Redacción de TodoJujuy
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Colapinto quedó eliminado en la SQ2 y saldrá 14° en la Sprint de Gran Bretaña de Fórmula 1. 

Franco Colapinto fue 14° en el Shootout del GP de Gran Bretaña de Fórmula 1 y largará lejos de los puntos en la Sprint de Silverstone. Alpine no tuvo un buen rendimiento: Pierre Gasly saldrá 11° y Lewis Hamilton logró la pole.

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Colapinto arrancó el fin de semana en Inglaterra con un 11° puesto en la práctica libre, mientras Gasly fue 21°. Luego, en la qualy, no tuvo una buena actuación. Alpine los mandó a pista al cierre de la SQ2 para un único intento con gomas medias.

Un pequeño desliz en la curva 7 le costó tiempo a Colapinto, que fue 14° con 1:29.983. Gasly lo aventajó por 0.501 y terminó 11°, quedando a 0.081 de Lando Norris, que marcó el corte en la SQ2.

Hamilton fue el más rápido del viernes y logró la pole de la Sprint con 1:28.376, apenas 0.011 por delante de Antonelli. Verstappen largará 3° y Leclerc 4°, mientras el británico va por recortar puntos en el campeonato.

La Sprint será el sábado a las 8.00 (ARG), con 17 vueltas y puntos para los ocho primeros. A las 12.00 se disputará la qualy del GP de Gran Bretaña, mientras que la carrera del domingo arrancará a las 11.00 con 52 giros.

Al finalizar, el argentino admitió las complicaciones: “Fue bastante difícil. El auto estaba muy cargado adelante, muy nervioso y complicado de manejar”, señaló.

El piloto explicó que en la FP1 el auto se había comportado mejor, pero que en la clasificación Sprint la situación cambió. “Realmente sufrimos con el auto. No pudimos encontrar un equilibrio estable, así que en las curvas rápidas estaba al límite y no era competitivo”, señaló Colapinto.

El argentino adelantó que el equipo tendrá trabajo por delante: “Hay mucho por hacer esta noche e intentaremos aprender para la clasificación de mañana”.

Colapinto reconoció que aún no tienen claro el motivo del cambio de rendimiento: “Fueron algunos cambios, pero necesitamos entender qué pasó”.

El regalo bien argentino que recibió Colapinto de Gastón Soffritti

Antes de salir a pista en el GP de Gran Bretaña, Franco Colapinto protagonizó un momento que se volvió viral en Silverstone. En el paddock recibió la visita de Gastón Soffritti, quien lo sorprendió con un regalo especial: un pote de dulce de leche traído desde la Argentina.

El actor se acercó al sector donde estaba el piloto de Alpine y le entregó el clásico producto argentino. Al recibirlo, Colapinto mostró entusiasmo y, cuando Soffritti le preguntó si estaba para comerlo, abrió el frasco, tomó una cucharada y lo probó frente a las cámaras.

Entre risas, el piloto destacó que “es de la marca que más me gusta”, lo que alegró al actor, que dijo estar seguro de que le iba a encantar el regalo.

El video no tardó en viralizarse en redes sociales, con miles de usuarios resaltando la espontaneidad de Colapinto y su gusto por un clásico de la gastronomía argentina.

En la charla con Soffritti, Colapinto contó que su desayuno habitual es “papilla de bebé con dulce de leche”, lo que sorprendió a sus seguidores.

El argentino ya habló en otras oportunidades de este clásico alimento. Incluso contó que, en sus viajes por el campeonato, lleva frascos en su equipaje o aprovecha a reabastecerse con ayuda de familiares y amigos.

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