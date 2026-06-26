Franco Colapinto cerró un viernes irregular en el Gran Premio de Austria. 

Franco Colapinto finalizó 8° y 16° en las dos primeras prácticas del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, antes de la clasificación que se disputará este sábado a las 11 (hora argentina).

Deportes. Franco Colapinto en el GP de Austria: la agenda de práctica del viernes

Franco Colapinto arrancó con buenas expectativas en Austria . En el primer entrenamiento libre en el Red Bull Ring finalizó 8° y mostró un buen ritmo a bordo del Alpine, que llegó a la carrera con varias actualizaciones.

Sin embargo, la segunda práctica libre mostró un panorama diferente: Colapinto cayó al 16° puesto y tuvo un ritmo inferior al de la primera tanda. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly , tampoco logró destacarse y terminó 14° y 11° en ambas sesiones.

Colapinto arrancó el día con una actuación destacada en Austria. Marcó 1:08.962 para ubicarse 8° en la primera sesión, a 1.166 segundos de la punta ocupada por Andrea Kimi Antonelli, y superó con claridad a Gasly, que terminó 14°.

La segunda tanda fue más complicada para Colapinto. Con neumáticos duros sufrió una pequeña salida tras la curva seis y, pese a mejorar con la goma blanda, no logró encontrar el ritmo esperado: cerró con un tiempo de 1:08.831, detrás de Gasly, que marcó 1:08.376 y quedó 11°.

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La Fórmula 1 seguirá su acción en Austria este sábado: los últimos entrenamientos serán a las 07:30 y la clasificación se pondrá en marcha a las 11:00 (hora argentina). El domingo llegará la carrera, que comenzará a las 10:00 con un total de 71 vueltas.

Kimi Antonelli fue el más destacado del viernes en Austria: el piloto de Mercedes se quedó con el mejor registro en las dos prácticas. En la segunda sesión marcó 1m07s014, luego de haber encabezado la primera con un tiempo de 1m07s796.

En la primera práctica libre, Max Verstappen tuvo un inicio complicado con el Red Bull: por problemas hidráulicos recién pudo salir a pista después de media hora. Aun así, logró recuperarse y terminó 5°, a 1s096 del mejor tiempo.

Los problemas también afectaron a Isack Hadjar, aunque el caso más llamativo fue el de Lando Norris. El campeón vigente con McLaren recién pudo salir a pista en los últimos diez minutos de la sesión.

La primera práctica también contó con varios pilotos jóvenes en pista. Dino Beganovic reemplazó a Charles Leclerc en Ferrari, Ayumu Iwasa ocupó el lugar de Liam Lawson en Racing Bulls, Luke Browning sustituyó a Carlos Sainz en Williams.

Jack Crawford tomó el Aston Martin de Lance Stroll, Ryo Hirakawa manejó el Haas de Esteban Ocon y Paul Aron reemplazó a Gabriel Bortoleto en Audi.

Las declaraciones de Franco Colapinto tras las prácticas en Austria

Tras cerrar el primer día de actividad en Spielberg, Franco Colapinto habló con la prensa en la zona mixta y no ocultó su malestar por el rendimiento de su Alpine A526. El argentino fue contundente al analizar el funcionamiento del auto.

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El joven declaró que “probé los dos alerones. El alerón viejo dio una vuelta y casi no hubo diferencia. Es frustrante eso porque esperábamos una diferencia grande de uno a otro. Hay que entender porqué no funcionó como esperábamos”.

“Hicimos cambios muy grandes para la FP2 y fue todo peor. No pudimos entender el porqué todavía. Pierre dio un salto grande y hay que trabajar a la noche y entender por qué el alerón no está funcionando como esperábamos", completó el pilarense.