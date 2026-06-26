Mundial 2026: Francia y Noruega clasificaron a 16avos de final

Francia y Noruega consiguieron la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 , luego de disputarse la tercera y última fecha del Grupo I. El seleccionado francés finalizó como líder con nueve puntos, mientras que los noruegos quedaron segundos con seis unidades.

Deportes. Cruces de la próxima fase del Mundial 2026: ya hay cuatro duelos confirmados

Deportes. Minuto a minuto de los partidos del viernes 26 de junio en el Mundial 2026

Francia derrotó 4 a 1 a Noruega con una actuación sobresaliente de Ousmane Dembélé, autor de tres goles durante el primer tiempo.

El delantero abrió el marcador a los 7 minutos y volvió a convertir a los 20 y 32. Noruega había descontado a través de Aasgaard a los 21, pero Doué sentenció el encuentro a los 94 minutos.

Embed

Senegal goleó y todavía tiene posibilidades

En el otro partido de la zona, Senegal venció 5 a 0 a Irak y sumó sus primeros tres puntos en el certamen.

Diarra abrió el marcador a los 4 minutos. En el complemento, Ismaïla Sarr amplió la ventaja a los 56 y Pape Gueye marcó por duplicado, a los 59 y 71 minutos. Ndiaye convirtió el quinto gol a los 82.

Con este resultado, Senegal terminó en el tercer lugar y deberá esperar la definición de los demás grupos para conocer si clasifica como uno de los mejores terceros.

Irak cerró su participación sin puntos y quedó eliminado.

Así terminó el Grupo I

Francia: 9 puntos, clasificado.

Noruega: 6 puntos, clasificado.

Senegal: 3 puntos, a la espera.

Irak: 0 puntos, eliminado.