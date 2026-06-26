La Federación Jujeña de Handball anunció la incorporación de un equipo salteño

La Federación Jujeña de Handball confirmó que las competencias que organiza esa entidad tendrán a partir del Torneo Clausura un integrante más, equipo que no es de la provincia de Jujuy.

Se trata de Colonia Handball, club de Colonia Santa Rosa de la provincia de Salta. “La familia del handball jujeño sigue creciendo”, postearon en las redes sociales desde la federación. “Le damos la bienvenida al club que se suma a disputar el Torneo Clausura”.

El club Colonia Handball fue fundado en 2018, el club ha construido un importante camino de crecimiento, apostando al desarrollo de niños y jóvenes, logrando participaciones destacadas en torneos nacionales y consolidando el handball en su comunidad.

“Celebramos su incorporación y agradecemos la confianza para ser parte de esta competencia. Estamos seguros de que será una gran experiencia para todos los clubes. Les deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío”, agregaron en el posteo.

Las actividades del handball del fin de semana El handball jujeño volverá a la actividad este fin de semana con una nueva fecha del Torneo Clausura Kempa 2026, que tendrá una intensa programación en las instalaciones del Club Cuyaya. La jornada del sábado 27 de junio incluirá la etapa final de concentración de las Preselecciones Cadetes, además de partidos correspondientes a las categorías Menores, Juveniles y Primera. El domingo 28 continuará la competencia con encuentros en distintas divisiones, desde Cadetes hasta Mayores. La invitación es para acompañar a los equipos y disfrutar de dos jornadas a puro handball.

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