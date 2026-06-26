Franco Colapinto en el GP de Austria: la agenda de práctica del viernes

La octava carrera de la temporada de la Fórmula 1 comenzó en Spielberg , sede del Gran Premio de Austria , con Kimi Antonelli al frente del campeonato , consolidado como líder absoluto . El joven piloto llega como puntero pese a que en la última cita, disputada en Barcelona , debió abandonar en los tramos finales.

Deportes. Un Colapinto que vuela en las pistas: ¿qué cambió en Alpine que hace que todos lo miren?

Aquella carrera quedó en manos de Lewis Hamilton , quien consiguió allí su primera victoria con Ferrari . Franco Colapinto , que llega tras haber finalizado décimo —aunque originalmente había cruzado la meta en la octava posición antes de sufrir una sanción —, dejó una imagen positiva en la FP1 .

A bordo de su Alpine , y con la incorporación de un nuevo alerón delantero , el argentino se ubicó octavo en la sesión y logró una diferencia cercana a las seis décimas respecto de su compañero de equipo, Pierre Gasly . La segunda práctica libre , a las 12 .

Se mantiene el dominio de Kimi Antonelli en Austria , luego de que el italiano no pudiera completar la carrera en Barcelona en el tramo final, competencia en la que la victoria terminó quedando en manos de Lewis Hamilton .

Embed Antonelli. Russell. Piastri.



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Sigue la actividad en Austria con presencia argentina

Las categorías soporte de la Fórmula 1 están a punto de iniciar su sesión de clasificación en cuestión de minutos. A continuación, el cronograma completo para seguir de cerca la actividad de Mattia Colnaghi y Nico Varrone y no perderse ninguna de sus presentaciones en pista.

10.00 Fórmula 3 : Clasificación ( Mattia Colnaghi )

: ( ) 10.55 Fórmula 2: Clasificación (Nico Varrone)

El argentino viene de ser décimo en Barcelona.

La F1 retoma a las 12

En el mediodía argentino se pondrá en marcha la segunda práctica libre (FP2) del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, con la participación en pista de los seis pilotos titulares que en la primera sesión cedieron sus autos a los rookies: Charles Leclerc, Liam Lawson, Esteban Ocon, Lance Stroll, Carlos Sainz y Gabriel Bortoleto.

Es la octava fecha de una temporada que domina Kimi Antonelli (Mercedes).

Arriba manda Mercedes

Kimi Antonelli, actual líder del campeonato, registró un tiempo de 1m07s796, apenas 40 milésimas más rápido que su compañero de equipo George Russell, quien además fue uno de los más activos en pista con 30 vueltas, solo por detrás de las 31 completadas por Alexander Albon.

Por su parte, Oscar Piastri quedó muy cerca, a solo 117 milésimas del italiano, mientras que en la cuarta posición finalizó Max Verstappen, a 281 milésimas. El quinto lugar fue para el último ganador de la temporada, Lewis Hamilton, que quedó a 665 milésimas de la referencia.

Horarios y cómo ver las prácticas de la Fórmula 1 este viernes 25.

Buenas sensaciones para Franco Colapinto en Austria

El nuevo alerón delantero incorporado por Alpine mostró un rendimiento positivo en el rápido trazado de Spielberg. Franco Colapinto finalizó en la octava posición, a poco más de un segundo del mejor registro y con una ventaja cercana a las seis décimas sobre su compañero de equipo, Pierre Gasly, que terminó 14°.

La octava fecha de la temporada de la Fórmula 1 arrancó en Spielberg, sede del Gran Premio de Austria.

Final de la FP1

Kimi Antonelli encabezó la primera práctica libre del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, imponiéndose sobre su compañero de equipo George Russell, que finalizó en la segunda posición.

En tanto, Franco Colapinto se ubicó octavo, mientras que el otro piloto de Alpine, Pierre Gasly, cerró la sesión en el 14° puesto.

Sigue la actividad en Austria con presencia argentina.

Bandera roja: se para el Cadillac de Checo Pérez

El piloto mexicano, que ya había reportado inconvenientes en su monoplaza durante los primeros minutos de la tanda, quedó detenido en pista en el tramo final, lo que obligó a detener la actividad con bandera cuando restaban menos de dos minutos. De este modo, la FP1 llegó a su conclusión anticipada.

El piloto Franco Colapinto.

Verstappen se puso cuarto, a menos de tres décimas de Mercedes

En el Red Bull Ring, escenario local de su equipo, el neerlandés Max Verstappen logró recortar la diferencia en una vuelta respecto de Kimi Antonelli y George Russell. En la tercera posición se ubica Oscar Piastri.