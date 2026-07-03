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3 de julio de 2026 - 17:55
Deportes.

El conmovedor gesto de Cristiano Ronaldo con un niño venezolano herido en el terremoto

El portugués le envió un mensaje personalizado y lo invitó a presenciar uno de sus partidos

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Cristiano le mandó un video a un niño fanático de él.

Cristiano le mandó un video a un niño fanático de él.

Cristiano Ronaldo, que se encuentra disputando el Mundial por Portugal, protagonizó un emotivo gesto con Andrés Mieles, un niño venezolano que sufrió graves heridas durante el terremoto que golpeó al país y cuya historia conmovió a miles de personas en las redes sociales.

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El pequeño había manifestado su admiración por el capitán de la selección de Portugal y soñaba con recibir un saludo suyo. Al conocer su historia, el futbolista decidió grabarle un mensaje personalizado para brindarle fuerzas durante su recuperación.

El mensaje de Cristiano Ronaldo

En el video difundido en las redes sociales, Cristiano Ronaldo saludó a Andrés, le expresó su apoyo y lo invitó a presenciar uno de sus partidos. La respuesta del delantero generó una enorme emoción en el niño y rápidamente se viralizó.

Andrés había sido rescatado tras el terremoto ocurrido en Venezuela y sufrió heridas de gravedad. Diferentes publicaciones que difundieron su historia señalaron que perdió a su familia y debió afrontar la amputación de una de sus piernas.

Un sueño cumplido en medio del dolor

El gesto del delantero portugués se produjo luego de una campaña impulsada en las redes sociales para que el mensaje del niño llegara hasta su ídolo.

Cristiano Ronaldo no solo le dedicó unas palabras de aliento, sino que también lo invitó a verlo jugar, convirtiendo el saludo en un momento inolvidable para Andrés en medio del difícil proceso que atraviesa.

El video generó numerosos mensajes de reconocimiento hacia el futbolista y volvió a mostrar cómo una acción sencilla puede brindar alegría y esperanza en una situación marcada por el dolor.

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