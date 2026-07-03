Independiente Rivadavia enfrió la vuelta de Sebastián Villa a Boca. 

Las negociaciones entre Boca e Independiente Rivadavia por Sebastián Villa están avanzadas, aunque el conjunto mendocino mantiene una última exigencia para liberar al delantero colombiano. Los detalles, en la nota.

Cuando en Boca se preparaban para la vuelta de Sebastián Villa, desde Independiente Rivadavia pusieron un freno a una negociación que hoy sigue trabada. Si bien el Xeneize ya acordó el contrato con el futbolista , los números de la operación aún no están definidos y en la última semana no hubo avances .

Las negociaciones continúan abiertas y en el club de La Ribera reina el optimismo respecto a un acuerdo. Sin embargo, en Mendoza molestó que trascendiera que todo estaba cerrado , ya que todavía existe una diferencia de, al menos, un millón de dólares entre las partes.

Boca ofreció cinco millones de dólares al contado más un millón financiado, pero Independiente Rivadavia exige siete en efectivo o 7,5 con un plazo de pago cercano. Las diferencias existen, aunque son consideradas salvables, y por eso el pase no está caído .

Pese a las negociaciones, Independiente Rivadavia hoy cuenta con Villa para la final de la Supercopa Argentina ante Estudiantes, el próximo 21 de julio. Si no aparece una mejora en la oferta, el club espera retenerlo al menos hasta fin de año y hasta el final de su contrato en diciembre de 2027.

Boca también tiene la posibilidad de ejecutar la cláusula de rescisión, valuada entre 6,5 y 7,5 millones de dólares, una cifra que sería accesible para el club.

Sin embargo, Juan Román Riquelme no considera esa alternativa, ya que busca una negociación de club a club con Independiente Rivadavia.

Villa integra la lista de seis refuerzos que Boca busca cerrar en este mercado de pases. Leandro Lozano ya firmó y se entrena en Ezeiza, mientras que Álvaro Montero está acordado y aguarda el final del Mundial con Colombia.

Boca continúa en la búsqueda de un marcador central luego de que se cayera la negociación por Jhohan Romaña, vendido por San Lorenzo al León de México en 1,5 millones de dólares.

Mientras espera la resolución del caso Villa, Boca busca sumar un mediapunta, con Tiago Palacios como la opción preferida. Además, analiza incorporar un extremo para cerrar el plantel.

Paulo Dybala negocia su continuidad en la Roma y se aleja de Boca

La posibilidad de que Boca sume a Paulo Dybala se enfrió rápidamente, incluso antes de concretarse. El delantero, que quedó libre tras finalizar su contrato con la Roma, le comunicó a la dirigencia xeneize que no planea regresar al fútbol argentino y que está negociando la renovación con el club italiano.

Hincha reconocido de Boca y amigo de Leandro Paredes, el cordobés había expresado más de una vez su ilusión de jugar en el club. Con el fin de su contrato en la Roma en junio de 2026, parecía abrirse una oportunidad concreta. Aun así, la posibilidad quedó descartada, al menos en el corto plazo.

De acuerdo con lo informado por el periodista Gonzalo Sulli en Olé, el mismo martes 30, día en que vencía su contrato con la Roma, la “Joya” decidió renovar y seguir en el club italiano. Si bien no se definió la duración del nuevo vínculo, su regreso al fútbol argentino queda nuevamente postergado.

Dybala arribó a la Roma en 2022 tras siete exitosos años en la Juventus. Desde entonces acumula 140 partidos, con 45 goles y 30 asistencias. Todavía no logró títulos con el club italiano, y su mayor chance fue la Europa League 2023, donde perdió la final por penales frente al Sevilla.