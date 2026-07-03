Gimnasia de Jujuy confirmó una baja y buscará otro jugador en el mercado de pases

Gimnasia de Jujuy confirmó la salida de Axel Pinto del plantel profesional y buscará incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado de pases. La ventana para sumar futbolistas en la Primera Nacional permanecerá abierta hasta hasta la próxima semana.

Según informó Gimnasia de Jujuy, en principio extendieron el vínculo contractual por un año con Axel Pinto. Sin embargo, el jugador será cedido a préstamo a Güemes de Santiago del Estero, ya que, el extremo "quiere sumar minutos en cancha".

Cabe recordar que Pinto se incorporó al plantel albiceleste a principios de temporada 2026 luego de vestir la camiseta de Sarmiento de La Banda.

El mercado de pases de la Primera Nacional se extiende hasta el miércoles 8 de julio. Esta ventana permite a cada club incorporar un máximo de 4 futbolistas por club.

Julio Chiarini habló del mercado de pases en Gimnasia de Jujuy

Antes de conocerse la noticia de la salida de Axel Pinto, Gimnasia de Jujuy había confirmado que no buscaría refuerzos para la segunda rueda de la Primera Nacional si ninguno de los futbolistas del actual plantel dejaba el club.

Así lo explicó el mánager Julio Chiarini, luego del regreso del equipo a los entrenamientos tras cerrar la primera etapa como líder de la Zona B y de la tabla general.

La postura de la institución es mantener el grupo actual mientras no se produzcan salidas durante el mercado de pases. “La idea es que si no se va nadie, no traeremos refuerzos”, confirmó.

Vamos a continuar con lo que tenemos, que es mucho para nosotros, pero estamos convencidos de que tenemos un gran plantel para pelear hasta el final. Vamos a continuar con lo que tenemos, que es mucho para nosotros, pero estamos convencidos de que tenemos un gran plantel para pelear hasta el final.