Julio Chiarini habló del mercado de pases: ¿Gimnasia de Jujuy buscará refuerzos?

Gimnasia de Jujuy no buscará refuerzos para la segunda rueda de la Primera Nacional si ninguno de los futbolistas del actual plantel deja el club. Así lo explicó el mánager Julio Chiarini, luego del regreso del equipo a los entrenamientos tras cerrar la primera etapa como líder de la Zona B y de la tabla general.

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El dirigente valoró el rendimiento alcanzado durante la primera parte de la temporada y aseguró que existe confianza en el grupo conducido por Hernán Pellerano. Además, consideró que los regresos de Joaquín Varela y Franco Camargo después de sus respectivas cirugías, "representan dos incorporaciones para el equipo".

Chiarini calificó como muy positivo el desempeño de Gimnasia de Jujuy durante el inicio del campeonato. Destacó la continuidad de la base del plantel y la rápida adaptación de los futbolistas que llegaron al club. A ese proceso se sumaron los resultados que le permitieron al Lobo terminar en lo más alto de su zona y de la clasificación general. Sin embargo, advirtió que la segunda rueda representará un desafío mayor.

Le sumamos resultados y terminar primeros en la tabla de grupos y general, es muy positivo todo. Ahora se viene la parte más difícil donde uno se da cuenta de sí te da para pelear hasta el final o no. Le sumamos resultados y terminar primeros en la tabla de grupos y general, es muy positivo todo. Ahora se viene la parte más difícil donde uno se da cuenta de sí te da para pelear hasta el final o no.

En ese sentido, agregó: “Esperamos estar a la altura, estamos por buen camino”.

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La confianza en el plantel de Gimnasia de Jujuy

El mánager aseguró que mantiene un diálogo diario con Hernán Pellerano y remarcó que el cuerpo técnico cuenta con alternativas para cubrir las distintas posiciones. Según explicó, Gimnasia de Jujuy tiene dos futbolistas por puesto y, en algunos sectores, hasta tres. Esa cantidad de opciones permite rotar el equipo cuando algún jugador está cansado y mantener el rendimiento con quienes ingresan.

Pensamos que tenemos un gran plantel, tenemos dos jugadores por puestos en algunos tres y también al tener un gran plantel sabés que si alguno está cansado o tenés que rotar, el que entra lo hace bien. Pensamos que tenemos un gran plantel, tenemos dos jugadores por puestos en algunos tres y también al tener un gran plantel sabés que si alguno está cansado o tenés que rotar, el que entra lo hace bien.

Para Chiarini, esa situación les brinda tranquilidad tanto al cuerpo técnico como a la dirigencia para continuar trabajando.

¿Gimnasia de Jujuy buscará refuerzos?

La postura de la institución es mantener el grupo actual mientras no se produzcan salidas durante el mercado de pases. “La idea es que si no se va nadie, no traeremos refuerzos”, confirmó.

El dirigente explicó que el club está convencido de que cuenta con un plantel competitivo para afrontar la segunda parte del torneo y luchar hasta el cierre del campeonato.

Vamos a continuar con lo que tenemos, que es mucho para nosotros, pero estamos convencidos de que tenemos un gran plantel para pelear hasta el final. Vamos a continuar con lo que tenemos, que es mucho para nosotros, pero estamos convencidos de que tenemos un gran plantel para pelear hasta el final.

cuerpo técnico Gimnasia de Jujuy

Varela y Camargo, considerados como refuerzos

Chiarini señaló que las principales novedades para el equipo estarán dentro del propio club, a partir de la recuperación de dos futbolistas que atravesaron lesiones largas.

“Tenemos dos refuerzos que tuvieron una cirugía y se recuperaron, Varela y Camargo, nosotros consideramos que son refuerzos porque son dos grandes jugadores que nos pueden dar mucho”, explicó.

La situación de los jugadores con pocos minutos

El mánager también se refirió a los futbolistas que no tuvieron demasiada participación durante la primera rueda. En esos casos, no descartó que pueda reducirse el plantel.

“Si los que no sumaron minutos seguro recortar porque es una situación compleja que atraviesan todas las instituciones. Nosotros queremos estar al día con los jugadores y empelados y no queremos hacer una carga más de la que ya tenemos, porque económicamente no estamos para hacer locuras”, sostuvo.

Joaquín Varela Gimnasia de Jujuy

Ningún jugador manifestó que quiera irse

Hasta el momento, ningún integrante del plantel planteó la intención de abandonar Gimnasia de Jujuy. Por el contrario, Chiarini aseguró que los futbolistas "están conformes y confían en el proyecto deportivo".

Ningún jugador vino a plantear la idea de irse, al contrario están todos muy contentos, saben que tenemos un plantel para pelearla. Ningún jugador vino a plantear la idea de irse, al contrario están todos muy contentos, saben que tenemos un plantel para pelearla.

También destacó que la mayoría está convencida de la propuesta del entrenador y expresó el deseo de que no llegue una oferta por alguno de los jugadores.

“Estamos felices con lo que tenemos, no tenemos dudas que la vamos a pelear hasta el final y ojalá no aparezca ninguna oferta por ninguno”, concluyó.