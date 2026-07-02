Gimnasia de Jujuy visita a Midland: "Un rival muy complicado"

Gimnasia de Jujuy visita a Midland en el estadio “Raúl Roberto Sabureau” este domingo 5 de julio, desde las 16 horas , en el choque correspondiente a la fecha 19 de la Primera Nacional, luego del fin de semana de descanso en el torneo.

Octavio Bianchi aseguró que los cuatro días de descanso que tuvo el plantel por el parate, “vinieron muy bien para estar con la familia, para recuperar varios soldados que teníamos medio tocados, así que nada, estamos contentos para la segunda etapa”.

Sobre el rival del fin de semana, el delantero resaltó que “nos vamos a enfrentar a un rival muy complicado , más que nada por el tema de la cancha, que es sintética, pero no hay excusa. La cancha va a ser para los dos”.

Octavio Bianchi y el presente de Gimnasia de Jujuy

Sobre la segunda parte del torneo, el goleador indicó que “creo que ya los equipos se conocen todos y los partidos se van a desarrollar por detalles”, y se mostró feliz de poder aportar goles al equipo. “Para un delantero siempre convertir es bueno y la verdad que ahora en los últimos partidos se me dio a mí”.

"Una rueda difícil"

Para Federico Paradela la continuidad de la Primera Nacional significa que “se viene una rueda difícil, pero estamos preparados para hacer grandes partidos. Todos los equipos juegan bien, te estudian y lo pudimos sacar adelante”.

Sobre las fortalezas que viene mostrando Gimnasia, el volante dijo que es por “el grupo”, y agregó que la cancha y la gente “se hace sentir, nos apoya, así que no es fácil para los rivales venir a jugar acá, así que muy bien”.

Cómo llega Gimnasia de Jujuy

El equipo de Hernán Pellerano llega siendo el único líder de la Zona B, mientras que Midland se ubica en sexta posición con 26 puntos. Felipe Viola será el árbitro del partido. La terna arbitral se completará con Maximiliano Castelli como asistente 1 y Ramón Ortiz como asistente 2. Nicolás Kresta será el cuarto árbitro.